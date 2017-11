Rückruf: Erstickungsgefahr – XXXLutz ruft Spielzeugauto „LKW Sam“ zurück

XXXLutz ruft ein Spielzeugauto für Kinder unter 3 Jahren „LKW Sam“ zurück, nachdem im Rahmen einer Untersuchung des Spielzeugautos ein Teil der Radaufhängung brach. Dadurch besteht aufgrund der Form und Größe des Bruchstückes ein Erstickungsrisiko

„Unter anderem wurde das Produkt von der Firma XXXLutz Österreich und Deutschland vertrieben. Die Firma XXXLutz wurde nun über das Gutachten informiert und das Spielzeugauto „LKW Sam“ ist daher unverzüglich aus dem Verkauf genommen und entsorgt worden, da die Firma kein Risiko eingehen wollte, insbesondere dann nicht, wenn es um die Gesundheit von Kunden geht.“ so das Unternehmen in einer Kundeninformation

ACHTUNG

Das Spielzeugauto ist möglicherweise auch über andere Handelswege angeboten oder verkauft worden

Betroffener Artikel

Produkt: LKW Sam

EAN-Code: 9009852371123

Chargennummer: 0EUJP

Ein Spielzeug für Kinder unter 3 Jahren muss unter anderem die entsprechenden Anforderungen der EN 71 Teil 1 erfüllen.

Verbraucher,die in der Zeit bis einschließlich 10.11.2017 in einer XXXLutz-Filiale ein Spielzeugauto „LKW Sam“ in gelb und schwarz erworben haben, sollten dieses aus der Reichweite von Kleinkindern entfernen und nicht mehr verwenden. Die über XXXLutz erworbenen Spielzeugautos können in den Filialen des Möbelhauses zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet

Produktabbildung: AGES / XXXLutz



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

