Warnung: Schwere Schnittverletzung durch Klatsch-Armband

Ein 8-jähriger Junge hat sich eine klaffende Schnittwunde durch ein sog. Klatsch-Armband zugezogen. Das betroffene Armband ist einem Maßband nachempfunden und an den Kanten sehr scharf.

Leider konnten die Eltern die Herkunft nicht mehr nachvollziehen, ein Hersteller oder Werbeaufdruck ist leider auch nicht vorhanden. Der Artikel wird den Behörden übergeben, die jedoch ohne Herkunftsnachweis nicht tätig werden können.

Möglicherweise könnte es als Give-Away (im Raum Hannover) von einem Baumarkt oder Handwerker stammen. Daher hier von uns die Frage, wer hat auch ein solches Klatsch-Armband erhalten? Es könnte durchaus Abweichungen in der abgebildeten Maßeinteilung geben

Wir warnen an dieser Stelle ausdrücklich vor dem abgebildeten Klatsch-Armband. Es besteht die Gefahr schwerer Schnittverletzungen durch scharfe Kanten

Hinweise zur Herkunft bitte an info@produktwarnung.eu oder per Whats-App an 0174-9289616 schicken. Bitte wenn möglich Produktfoto mitschicken.