Gesundheitsgefahr – Hohe Cadmium Werte in Modeschmuck Anhänger

Das europäische Schnellwarnsystem RAPEX informiert über sehr hohe Werte an Cadmium in unten aufgeführten Modeschmuck Halsbändern. Im Metall des Anhängers wurden demnach hohe Werte giftigen Metalls gefunden

Wir raten dringend, vorhandenen Schmuck nicht weiter zu tragen und ggf. zu entsorgen!

Wegen der hohen Toxizität von Cadmium nimmt dessen Bedeutung ab. Seit Dezember 2011 ist es in Schmuck, Legierungen zum Löten und in PVC in der Europäischen Union verboten. Cadmium ist als sehr giftig und seine Verbindungen von gesundheitsschädlich (wie Cadmiumtellurid) über giftig (z. B. Cadmiumsulfid) bis sehr giftig (so bei Cadmiumoxid) eingestuft; außerdem besteht begründeter Verdacht auf krebsauslösende Wirkung beim Menschen. Eingeatmeter cadmiumhaltiger Staub führt zu Schäden an Lunge, Leber und Niere.

Seit Dezember 2011 gilt ein strengeres Verbot für Cadmium in Kunststoffen, Farben, Stabilisierungsmitteln sowie bei bestimmter Metallverarbeitung per REACH-Verordnung, Eintrag 23 in Anhang XVII. Mit dem 10. Dezember 2011 wurde das Verbot auf cadmiumhaltige Lote beim Löten und der Erzeugung und das Inverkehrbringen cadmiumhaltigen Schmucks ausgedehnt. wikipedia.de

Übersicht der RAPEX-Meldung

Die Generaldirektion Gesundheit und Verbraucherschutz der Europäischen Kommission informiert:



Rapex Wochenmeldung: 33 / 2017 Rapex Nummer: A12/1096/17 meldender Mitgliedsstaat: Deutschland Kategorie: Schmuck Produkt: Halskette Marke: unbekannt Name: unbekannt Artikelnummer: 2300289820 (schwarze Halskette)

2300289831 (blaue Halskette)

2300289852 (rote Halskette) Lot- oder Chargennummer: unbekannt Barcode / EAN / GTIN: unbekannt Beschreibung: Leder Halskette mit runden Metall Anhänger, erhältlich in drei verschiedenen Farben Herkunftsland: China Produktrisiko: Der Anhänger enthält Cadmium (Messwert 34,7 Gew .-%). Cadmium ist schädlich für die menschliche Gesundheit, weil es sich im Körper ansammelt und Organe schädigen und Krebs verursachen kann. Risikoeinstufung: ernst Weiteres: Produkt entspricht nicht der REACH-Verordnung Maßnahmen: Rücknahme des Produkts vom Markt (Von: Importeur)

