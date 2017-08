Schummeldiesel – Rückruf stoppen – Sachverständiger stellt Ungeeignetheit des Softwareupdates fest!

Erst kürzlich seien in Österreich die Untersuchungsergebnisse eines gerichtlich bestellten Sachverständigen Werner Tober vom Institut für Fahrzeugantriebe & Automobiltechnik der TU Wien, der vom Landesgericht Krems beauftragt worden war, bekannt geworden, die Volkswagen wiederum in erhebliche Erklärungsnot bringen, wenn erwartungsgemäß analoge Ergebnisse in Deutschland verzeichnet würden.

Aus dem dortigen gerichtlichen Verfahren sei nach Darstellung des Kurier.at vom 19.08.2017 bekannt geworden, dass unter 15 Grad Celsius beim Motorentyp EA189 (EURO5) die Abgasreinigung massiv zurückgefahren wird, und zwar auch nach dem Software-Update im Rahmen des aktuellen Rückrufs.

Damit sei der Glaube an die Wirksamkeit des Softwareupdates endgültig erschüttert, nachdem Medienberichte und Mandantenklagen das Problem bereits zutage gefördert hätten, meinen die Anwälte und sie fordern den Verkehrsminister auf, das KBA anzuweisen, den Rückruf für Fahrzeuge mit dem EA189 Motor sofort zu stoppen, da sich die freigegebene Maßnahme als offensichtlich ungeeignet erweist.

Es könne zudem nicht angehen, dass mittlerweile jeder mündige Bürger über die technischen Nachteile durch das „Softwareupdate“ Bescheid wüsste und der Verkehrsminister die Bürger dennoch sehenden Auges dazu zwingen wolle, ihren Fahrzeugen einen Schaden zuzufügen, so die Anwälte weiter.

Quelle: Rogert & Ulbrich Rechtsanwälte

