Rückruf: Sturzgefahr – Arc‘teryx Equipment ruft verschiedene PROCLINE Ski-Stiefel zurück

Arc‘teryx Equipment (Amer Sports Canada Inc.) ruft in Zusammenarbeit mit der US- amerikanischen Regierungsstelle für Produktsicherheit (US Consumer Product Safety Commission) vorsorglich verschiedene Modelle der PROCLINE Boots (Ski-Stiefel) zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde bei einer kleinen Anzahl von Stiefeln festgestellt, dass sich der Achsbolzen (eingekreist Bild unten) gelockert hat, was dazu führen kann, dass der Skifahrer die Kontrolle verliert oder stürzt und sich verletzt.

Betroffene Artikel

Procline Carbon Lite Boot

Procline Carbon Support Boot

Procline Lite Boot Damen

Procline Lite Boot Herren

Procline Support Boot Damen

Procline Support Boot Herren

Die betroffenen Procline Boots wurden zwischen 1. November 2015 und 31. März 2017 hergestellt und sind an einem fehlenden farbigen Punkt auf der Innenseite des Spoilers (siehe Bild oben) zu identifizieren

Verbraucher sollten sofort von der Nutzung dieser Procline Boots absehen und sie direkt zur Reparatur an Arc‘teryx Equipment zurückschicken.

Du weißt, wo dieses Produkt verkauft wurde? recall@cleankids.de



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information des Unternehmens zu dieser Meldung





Rückruf: Fremdkörper – Schnitzer GmbH ruft „Bio Baguette Classic“ zurück Die Schnitzer GmbH informiert über den Rückruf einer Charge des Artikels „Bio Baguette Classic“. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde in einer Packung ein..

Bitte beachten Sie, dass alle Meldungen den Kenntnisstand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wiedergeben!