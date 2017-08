Rückruf: Salmonellen in GutBio & Bio-Gewürzspezialitäten via Aldi

Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes, ruft das Unternehmen Merschbrock-Wiese Gewürz GmbH Bio-Gewürze der Marken „Gut Bio“ & „Bio“ zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden in einer Probe „Bio-Fenchel, gemahlen“ Salmonellen festgestellt. Dieser Fenchel wurde auch in den 3 anderen Gewürzmischungen eingesetzt.

Salmonellen können Magen-Darm-Erkrankungen wie z.B. Durchfall hervorrufen. Die o.g. Sorten des Artikels sollten daher nicht mehr verwendet und verzehrt werden.

Der Artikel wurde in allen ALDI Nord-Filialen und teilweise bei Aldi-Süd gehandelt.

Auch für Urlauber gilt aufpassen, denn auch in anderen europäischen Ländern wurden die Gewürzmischungen via Aldi angeboten

Betroffene Artikel

Aldi Nord vermarktet unter der Produktlinie: „Gut Bio“

• Bio Fenchel gemahlen MHD: 17.10.2019 & MHD: 01.03.2020

• Bio Ras el Hanout feine Gewürzmischung MHD: 17.10.2019

• Bio Curry Madras feine Gewürzmischung MHD: 11.11.2019

• Bio Asia Wok feine Gewürzzubereitung MHD: 01.03.2020

Die o.g. Artikel wurden in allen ALDI NORD-Filialen verkauft.

Aldi Süd vermarktet unter der Produktlinie: „Bio“

• Bio Ras el Hanout feine Gewürzmischung MHD: 02.2020

• Bio Curry Madras feine Gewürzmischung MHD: 02.2020

• Bio Asia Wok feine Gewürzzubereitung MHD: 02.2020

Die o.g. Artikel wurden regional in einigen ALDI SÜD-Filialen verkauft.



Aldi-Niederlande vermarktet unter Mama Nature

Mama Nature Biologische Kruidenmix 70G (€ 1,79)

Wok kruidenmix Haltbarkeitsdatum 01-03-2020

Kerriepoeder Haltbarkeitsdatum 17-10-2019 en 01-03-2020

Ras el hanout Haltbarkeitsdatum 01-03-2020

Der des Hersteller ,,Merschbrock-Wiese“bittet, noch vorhandene o.g. Sorten in die Filialen zurückzubringen. Der Kaufpreis wird selbstverständlich zurückerstattet.

Andere Sorten dieses Artikels und andere Artikel des Herstellers ,,Merschbrock-Wiese“, sowie andere unter der Marke ,,Gut Bio“ & „Bio“ gehandelte Artikel sind nicht betroffen.

Kundenservice

Verbraucheranfragen beantwortet der Hersteller gerne unter: customerservice@gewuerze.com

Produktabbildungen: Aldi-Nord / Aldi-Niederlande

ACHTUNG!

Vom Verzehr der Produkte aus der angegebenen Produktchargen wird dringend abgeraten. Sollten sich nach dem Verzehr untenstehende Symptome zeigen, suchen sie unverzüglich ihren Hausarzt auf Der Verzehr von mit Salmonella-Bakterien belasteten Lebensmitteln kann Unwohlsein, Durchfall, evtl. Erbrechen, und Fieber auslösen. Verbraucher müssten in diesem Fall einen Arzt aufsuchen, und sofort auf Verdacht auf Salmonella hinweisen. Die Inkubationszeit nach Verzehr beträgt i.d.R. 48 Stunden, selten bis zu 3 Tage. Diese Symptome können bei Kleinkindern, immungeschwächten und älteren Menschen verstärkt auftreten



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information des Unternehmens zu dieser Meldung





