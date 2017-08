UPDATE 11.08.17 – Fipronil in Eiern – In Deutschland weitere 28 Stempelcodes betroffen

UPDATE 11.08.2017 – 17:50 Uhr

Für Deutschland sind weitere 28 Stempelcodes dazugekommen – Erstmals auch Käfigeier darunter

Neu hinzugefügte Stempelcodes sind unterstrichen – Leider scheinen die zuständigen Behörden noch immer nicht alle Stempelcodes identifiziert haben, wie meldungen von Endverbrauchern zeigen. Dafür Danke an Euch!

Aktuell kommen die ersten Meldungen zu Produkten in welchen belastete Eier verarbeitet wurden

Inzwischen sind erste Belastungen in Eiern von Deutschen Legebetrieben festgestellt. In Niedersachsen wurden inzwischen fünf Legehennenbetriebe gesperrt, die von der illegalen Mixtur des Milbenbekämpfungsmittels „Dega16″ mit dem Insektizid Fipronil betroffen sind. Niedersachsens Agrarminister Christian Meyer kritisierte das Bundeslandwirtschaftsministerium und dazugehörige Behörden „wegen irreführender Behauptungen zu Gesundheitsgefahren“. Die Argumentation, für Kinder gehe – bei einem Durchschnittskonsum in Deutschland – selbst bei den in Belgien festgestellten Höchstwerten von mit Fipronil belasteten Eiern keine Gesundheitsgefahr aus, „verharmlost das Problem“.

Hintergrund ist eine Belastung der Eier mit dem Biozid Fipronil. Die erlaubte Tagesdosis beträgt 0,0002, die Akute Referenzdosis 0,009 und die annehmbare Anwenderexposition 0,0035 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag

Deutsche Legebetriebe betroffen

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangte das verbotene Fipronil über ein kontaminiertes Reinigungsmittel aus den Niederlanden in die Betriebe. Laut Behörden in Belgien und den Niederlanden ist das Mittel „Dega16″, das – auf Basis ätherischer Öle – etwa für die Reinigung und Desinfektion von Ställen zugelassen ist, in unzulässiger Weise mit Fipronil vermischt worden. Einer Meldung der niederländischen Zeitung Volkskrant hat ein niederländischer Geflügelbetrieb bereits im Juni 2016 das Reinigungsmittel bezogen, weshalb Fipronil-kontaminierte Eier möglicherweise bereits seit über einem Jahr im Umlauf waren; ein Nachweis ist heute nicht mehr möglich.

Landwirten, die das Mittel „Dega16″ eingesetzt haben, ist angeraten, dies der zuständigen Behörde zu melden.

Solange die Behörden nicht schnellstens und umfangreich die zur Verfügung stehenden Daten veröffentlichen, kann Verbrauchern nur geraten werden derzeit auf den Konsum von Eiern zu verzichten oder diese beim Landwirt ihres Vertrauens zu kaufen

Betroffene Artikel

Grün gekennzeichnet sind betroffene Bio-Eier

Die beanstandeten Eier enthalten einer europäischen Schnellwarnung (RASFF) vom 20.07.2017 zufolge Werte zwischen 0.0031 und 1.2 mg/kg. In Deutschland sind fast alle Bundesländer betroffen kann sowieso schlecht an Landesgrenzen festgemacht werden. Wir empfehlen allen Verbrauchern einen generellen Check der Stempelcodes vor dem Verzehr bzw. der Weiterverarbeitung von Eiern.

Stempelaufdruck in Deutschland verkaufter belasteter Eier

1-DE-0357731 1-DE-0358001 0-DE-0360521 2-DE-0358621 0-NL-4310001 0-NL 4392501 0-NL 4385501 0-NL-4390301 0-NL-4170101 0-NL-4352602 0-NL-4048602 0-NL-4370301 0-NL-4352601 0-NL-4031001 1-NL-4331901 1-NL-4385701 1-NL 4128604 1-NL-4322401 1-NL-4339912 1-NL-4339301 1-NL 4286001 1-NL-4167902 1-NL-4359801 1-NL-4035701 1-NL-4056701 1-NL-4074606 1-NL-4112901 1-NL-4117601 1-NL-4117602 1-NL-4205102 1-NL-4315402 1-NL-4359801 1-NL-4385701 1-NL-4394301 1-NL-4402101 2-NL- 4385702 2-NL-4332601 2-NL-4332602 2-NL-4212103 2-NL-4322402 2-NL-4272201 2-NL-4272202 2-NL-4272301 X-NL-4022701 2-NL-4041202 2-NL-4056702 2-NL-4074605 2-NL-4167901 2-NL-4205101 2-NL-4205101 2-NL-4207903 2-NL-4275603 2-NL-4360502 2-NL-4383803 2-NL-4383804 2-NL-4395001 3-NL-4022701

Stempelaufdruck in der Schweiz verkaufter belasteter Eier

Alle Warnungen und Stempelcodes aus den Niederlanden

Die Überwachungsbehörden in den Niederlanden haben weitere Eier identifiziert, die mit dem nicht zugelassenen Stoff Fipronil, einem Biozid zur Bekämpfung von Parasiten, belastet sind. Es handelt sich um Eier, die in den Niederlanden in den Verkauf gelangt sind.

Nachfolgend die Liste der hinzugekommenen Stempelcodes bei denen vom Verzehr abgeraten wird

Die X können mit beliebigen Zahlen ersetzt werden!

Stempelcodes mit akuter Gesundheitsgefahr: 2-NL-4015502

Behörde rät vom Verzehr durch Kinder ab

Stand: 11.08.2017 – 18:06 Uhr – Betriebe die amtlich nachweislich als Frei von Rückständen gelten sind entfernt



X-NL-40004-XX

X-NL-40050-XX

X-NL-40173-XX

X-NL-40309-XX

X-NL-40376-XX

X-NL-4038506

X-NL-4038507

X-NL-4044603

X-NL-40494-XX

X-NL-40534-XX

X-NL-40554-XX

X-NL-40567-XX

X-NL-40709-XX

X-NL-4117601

X-NL-41205-XX

X-NL-4126104

X-NL-4126106

X-NL-41286-XX

X-NL-4143502

X-NL-4143503

X-NL-4143702

X-NL-41649-XX

X-NL-4167902

X-NL-4203702

X-NL-42068-XX

X-NL-42071-XX

X-NL-42079-XX

X-NL-42105-XX

X-NL-42206-XX

X-NL-4239501

X-NL-4239502

X-NL-4239503

X-NL-4239504

X-NL-42568-XX

X-NL-42635-XX

X-NL-42659-XX

X-NL-42736-XX

X-NL-42766-XX

X-NL-42775-XX X-NL-43434-XX

X-NL-43476-XX

X-NL-43501-XX

X-NL-43514-XX

X-NL-43526-XX

X-NL-43561-XX

X-NL-43640-XX

X-NL-43651-XX

X-NL-43657-XX

X-NL-43665-XX

X-NL-43780-XX

X-NL-43823-XX

X-NL-43835-XX

X-NL-43841-XX

X-NL-43868-XX

X-NL-43872-XX

X-NL-43879-XX

X-NL-43925-XX

X-NL-4394301

X-NL-43998-XX

X-NL-44021-XX

X-NL-44023-XX

X-NL-42858-XX

X-NL-42864-XX

X-NL-42894-XX

X-NL-42987-XX

X-NL-42995-XX

X-NL-43100-XX

X-NL-43113-XX

X-NL-4315402

X-NL-43224-XX

X-NL-43326-XX

X-NL-43345-XX

X-NL-43425-XX

Zusammenfassung aller bisherigen Codes mit Befund

Die niederländischen Behörden haben hier alle gesperrten Betriebe gelistet. Diese Liste wird laufend aktualisiert. Betriebe die amtlich nachweislich als Frei von Rückständen gelten sind entfernt

X-NL-0751802

X-NL-40004-XX

X-NL-40040-XX

X-NL-40050-XX

X-NL-40105-XX

X-NL-40122-XX

X-NL-40135-XX

2-NL-4015502

X-NL-40165-XX

X-NL-40173-XX

2-NL-4018306

X-NL-40227-XX

X-NL-4024001

X-NL-40240-XX

X-NL-40255-XX

X-NL-40275-XX

X-NL-40303-XX

X-NL-40309-XX

X-NL-40376-XX

X-NL-4038506

X-NL-4038507

X-NL-4038601

X-NL-40411-XX

X-NL-40412-XX

2-NL-4041510

2-NL-4041511

X-NL-40419-XX

1-NL-4044403

X-NL-4044603

X-NL-40486-XX

X-NL-40494-XX

X-NL-40496-XX

1-NL-4050503

X-NL-40534-XX

X-NL-4054402

X-NL-40554-XX

X-NL-40567-XX

X-NL-40658-XX

X-NL-40709-XX

X-NL-4074601

X-NL-4074602

X-NL-4074605

X-NL-4074606

X-NL-40832-XX

2-NL-4108603

X-NL-41110-XX

X-NL-41129-XX

X-NL-4116701

X-NL-41167-XX

X-NL-41169-XX

X-NL-4117601

X-NL-41205-XX

X-NL-41227-XX

X-NL-4126101

X-NL-4126104

X-NL-4126105

X-NL-4126106

X-NL-41284-XX

X-NL-41286-XX

X-NL-4143502

X-NL-4143503

X-NL-4143702

X-NL-4148801

X-NL-4148802

X-NL-4148803

X-NL-4150602

X-NL-4150603

X-NL-41649-XX

X-NL-4167902

X-NL-41701-XX

X-NL-41746-XX

2-NL-4181401

X-NL-41856-XX

X-NL-4197301

X-NL-4197302

X-NL-4197305

X-NL-42032-XX

X-NL-4203701

X-NL-4203702

X-NL-4205101

X-NL-42068-XX

X-NL-42071-XX

X-NL-42079-XX

X-NL-4208302

X-NL-4210202

X-NL-42102-XX

X-NL-42105-XX

2-NL-4211401

X-NL-4212103

X-NL-42121-XX

X-NL-4215102

0-NL-4218301

X-NL-42206-XX

X-NL-42282-XX

X-NL-4236402

X-NL-4239501

X-NL-4239502

X-NL-4239503

X-NL-4239504

X-NL-42532-XX X-NL-42568-XX

X-NL-42635-XX

X-NL-42650-XX

X-NL-42659-XX

X-NL-42693-XX

X-NL-4270802

X-NL-4272202

X-NL-42723-XX

X-NL-42736-XX

X-NL-4275603

X-NL-42766-XX

X-NL-42775-XX

X-NL-42810-XX

X-NL-42826-XX

X-NL-42858-XX

X-NL-42860-XX

X-NL-42864-XX

X-NL-42894-XX

X-NL-4290102

X-NL-42901-XX

X-NL-42978-XX

X-NL-42984-XX

X-NL-42987-XX

X-NL-4299001

X-NL-4299002

X-NL-42995-XX

X-NL-43020-XX

X-NL-43100-XX

X-NL-43113-XX

X-NL-4315402

X-NL-43195-XX

X-NL-43224-XX

X-NL-43319-XX

X-NL-43326-XX

X-NL-43345-XX

X-NL-43388-XX

X-NL-43393-XX

X-NL-43399-XX

X-NL-43425-XX

X-NL-43434-XX

X-NL-43476-XX

X-NL-43501-XX

X-NL-43514-XX

X-NL-43526-XX

X-NL-4356001

X-NL-4356003

X-NL-43561-XX

X-NL-4359801

X-NL-4360101

X-NL-4360102

1-NL-4360502

X-NL-43608-XX

X-NL-43615-XX

X-NL-43640-XX

X-NL-43651-XX

X-NL-43657-XX

X-NL-43665-XX

X-NL-43667-XX

X-NL-4367202

X-NL-4367203

X-NL-43680-XX

X-NL-43685-XX

X-NL-43702-XX

X-NL-43703-XX

X-NL-43708-XX

X-NL-43780-XX

X-NL-43781-XX

X-NL-43817-XX

X-NL-43823-XX

X-NL-43835-XX

X-NL-43838-XX

X-NL-43841-XX

X-NL-43855-XX

X-NL-43868-XX

X-NL-43872-XX

X-NL-43879-XX

X-NL-43894-XX

X-NL-43903-XX

X-NL-43916-XX

X-NL-43925-XX

X-NL-43926-XX

X-NL-4394301

X-NL-4394303

X-NL-4394304

X-NL-43950-XX

X-NL-43992-XX

X-NL-43998-XX

X-NL-44013-XX

X-NL-44021-XX

X-NL-44023-XX Stand: 11.08.2017 – 18:06 Uhr

Betroffene Stempelcodes in Belgien

Die Eier sind teilweise sehr stark belastet 2BE3084-02

2BE3084-03

2BE3084-06

2BE3123-A

2BE3123-B 2BE3123-C

3BE4004

3BE4005

1BE8016

3BE3114

Betroffene Stempelcodes in Luxemburg

Aldi Luxemburg hatte zwei betroffene Stempelcode im Verkauf

Haltbarkeit / DLC: 15/08/2017 bzw. 16/08/2017

Stempelcode: X-NL42364-XX und X-NL43868-XX

Die Seite wird dementsprechend aktualisiert

Wieder einmal dauert es viel zu lange, bis Endverbraucher vor gefährlichen oder bedenklichen Lebensmitteln gewarnt werden. Die Proben wurden bereits am 15.07.17 genommen, die erste Meldung im RASFF mit Bezug auf Deutschland wurde am 20.07.2017 veröffentlicht.

Die genauen Handelswege und Verkaufsstellen sind derzeit noch nicht bekannt, wir aktualisieren die Meldung jedoch, sobald weitere Informationen vorliegen

Neben Deutschland sind betroffene Eier auch nach Italien, Polen, Frankreich, Belgien sowie in die Niederlande gelangt

Zitat Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)

„Jedoch ergibt sich bei Berücksichtigung europäischer Verzehrsdaten für Kinder (UK Kleinkind) eine Überschreitung der ARfD um das 1,6 fache durch Hühnereier. Dies bedeutet nicht zwangsläufig eine konkrete Gesundheitsgefährdung durch den Verzehr von Hühnereiern, sondern zeigt an, dass ein gesundheitliches Risiko bei der geforderten Sicherheit bei Kindern nach Verzehr dieser belasteten Hühnereier möglich ist.“ (Zitat Ende)

Bewertung des Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) >

Quellen: RASFF / Nvwa / wikipedia.de





