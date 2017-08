Rückruf: Weichmacher – TEDi ruft Spielzeug „Block Tech-Fahrzeuge“ zurück

Das TEDi-Qualitätsmanagement informiert über den Rückruf von Block Tech-Fahrzeugen. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden bei Produkttests erhöhte Werte von unerlaubten Weichmachern (DEHP) in den Reifen

nachgewiesen, welche gesundheitsgefährdend sein können.

Die betroffenen Spielzeug-Autos wurden vom 28.03.2017 bis zum 07.08.2017 über alle TEDi-Filialen verkauft

Betroffener Artikel

Produkt: Block Tech XS-Fahrzeuge

Artikelnummer: 68431001221000000100

VK-Preis: 1,00 Euro

Verkaufszeitraum: 28.03.2017 bis zum 07.08.2017

Hersteller: RMS Europe B.V. – Architronlaan 2- 40 – 5321 JJ Hedel -Niederlande

Die Block Tech XS-Fahrzeuge können gegen Erstattung des Kaufpreises von 1,00 Euro oder gegen einen anderen Artikel in jeder TEDi Filiale umgetauscht werden.

Kundenservice

Verbraucher können sich bei Fragen unter der Telefonnummer +49 231 55577-1010 oder per E-Mail an info@tedi.com an TEDi wenden

TEDi GmbH & Co. KG Brackeler Hellweg 301 44309 Dortmund

Weichmacher

Weichmacher sind nicht gebunden, sondern dünsten aus und reichern sich im Hausstaub an.

Bestimmte Weichmacher auf Basis von Phthalaten können Unfruchtbarkeit bei Männern verursachen, da sie in ihrer Wirkung bestimmten Hormonen ähnlich sind. Sie beeinflussen die Testosteron-gesteuerten Entwicklungsstufen. Außerdem stehen sie in Verdacht, Diabetes zu verursachen. Phthalatweichmacher wurden von der Europäischen Union für Kinderspielzeug verboten, werden aber immer wieder in vielen Spielzeugen nachgewiesen. Dies ist auf Dauer für Kinder gefährlich.

In deutschen Kindergärten wurden im Mittel dreimal so hohe Belastungen mit verschiedenen Weichmachern wie in einem durchschnittlichen deutschen Haushalt festgestellt. Das ist bedenklich, denn Weichmacher stehen im Verdacht, den Hormonhaushalt zu beeinflussen. Besonders für Kinder und Föten im Mutterleib ist das gefährlich: Unfruchtbarkeit, Leberschäden oder Verhaltensstörungen könnten ausgelöst oder gefördert werden

Gemäß der REACH-Verordnung sind die Weichmacher (sogenannte Phthalate) DEHP, DBP und BBP in allen Spielzeugen und Babyartikeln verboten. Die Weichmacher Phthalate DINP, DIDP und DNOP sind verboten, wenn das Produkt von Kindern in den Mund genommen werden kann.

Bild: TEDi GmbH & Co. KG



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information des Unternehmens zu dieser Meldung





UPDATE 11.08.17 – Fipronil in Eiern – In Deutschland weitere 28 Stempelcodes betroffen UPDATE 11.08.2017 – 17:50 Uhr Für Deutschland sind weitere 28 Stempelcodes dazugekommen – Erstmals auch Käfigeier darunter Neu hinzugefügte Stempelcodes sind..

Bitte beachten Sie, dass alle Meldungen den Kenntnisstand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wiedergeben!