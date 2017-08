Rückruf: Schadstoffe – TEDi ruft „Trolls Muffinförmchen“ zurück

Das TEDi-Qualitätsmanagement informiert über den Rückruf von „Trolls Muffinförmchen“. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden bei Produkttests geringe Rückstände von Fettsäureester (3-MCPD) und Mineralölbestandteile (MOSH/ MOAH) nachgewiesen, welche in Verdacht stehen, die Gesundheit zu gefährden.

Die betroffenen Trolls Muffinförmchen wurden vom 07.11.2016 bis zum 26.07.2017 über alle TEDi-Filialen verkauft

Betroffener Artikel

Produkt: Trolls Muffinförmchen – 60er

Artikelnummer: 55050001051000000200

VK-Preis: 2,00 Euro

Verkaufszeitraum: 28.03.2017 bis zum 07.08.2017

Hersteller: Stor S.L. – Paseo General Martinez Campos, 53 – 28010 Madrid -Spanien

Die Trolls Muffinförmchen können gegen Erstattung des Kaufpreises von 2,00 Euro oder gegen einen anderen Artikel in jeder TEDi Filiale umgetauscht werden.

Kundenservice

Verbraucher können sich bei Fragen unter der Telefonnummer +49 231 55577-1010 oder per E-Mail an info@tedi.com an TEDi wenden

TEDi GmbH & Co. KG Brackeler Hellweg 301 44309 Dortmund

Bild: TEDi GmbH & Co. KG



