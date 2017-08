Rückruf: Erstickungsgefahr – New Classic Toys ruft Holzspielzeug Autotransporter zurück

New Classic Toys ruft ein Holzspielzeug Autotransporter der Marke New Classic Toys zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde bei einer Untersuchung festgestellt, dass die einsteckbaren Holzstopper in Zusammenhang mit der angegebenen Altersangabe als verschluckbare Kleinteile anzusehen sind. Wenn Kleinkinder diese in den Mund nehmen, besteht schlimmstenfalls Erstickungsgefahr.

Betroffener Artikel

Produkt: Autotransporter

Marke: New Classic Toys

Artikelnummer: 11960

Batchnummer: 060916

EAN code: 8718446119607

ImVerkauf seit: 31.Oktober 2016

Importeur: New Classic Toys

Eltern sollten vorhandene Holztransporter auf Vollständigkeit hin untersuchen und umgehend aus der Reichweite von Kleinkindern entfernen.

Kunden können den Autotransporter von New Classic Toys in den jeweiligen Verkaufsstellen gegen Kaufpreiserstattung zurückgeben, ein Kaufbeleg ist nicht notwendig

