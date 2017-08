UPDATE: Weitere Stempelcodes betroffen! – Biozid in Eiern aus den Niederlanden

Etwa 2,9 Millionen Eier aus betroffenen Beständen wurden auch nach NRW geliefert, davon gelangten etwa 875.000 Eier in den Handel. Die zuständigen Überwachungsbehörden klären derzeit die Vertriebswege der Eier und haben eine Rücknahme vom Markt angeordnet. Die in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen vertriebenen Eiercodes sind untenstehend gelistet

Hintergrund ist eine Belastung der Eier mit dem Biozid Fipronil. Die erlaubte Tagesdosis beträgt 0,0002, die Akute Referenzdosis 0,009 und die Annehmbare Anwenderexposition 0,0035 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag

Die beanstandeten Eier enthalten einer europäischen Schnellwarnung (RASFF) vom 20.07.2017 zufolge Werte zwischen 0.0031 and 1.2 mg/kg.

Zitat Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)

„Jedoch ergibt sich bei Berücksichtigung europäischer Verzehrsdaten für Kinder (UK Kleinkind) eine Überschreitung der ARfD um das 1,6 fache durch Hühnereier. Dies bedeutet nicht zwangsläufig eine konkrete Gesundheitsgefährdung durch den Verzehr von Hühnereiern, sondern zeigt an, dass ein gesundheitliches Risiko bei der geforderten Sicherheit bei Kindern nach Verzehr dieser belasteten Hühnereier möglich ist.“ (Zitat Ende) Bewertung des Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) >

Betroffene Artikel

Nordrhein-Westfalen

Stempelaufdruck: 1-NL 4128604, 1-NL 4286001, 0-NL 4392501 und 0-NL 4385501

Legedatum: 09. bis 21. Juli 2017

Niedersachsen – NEU

Stempelaufdruck: 0-NL-4310001, 1-NL-4167902, 1-NL-4385701, 1-NL-4339301, 1-NL-4339912, 2-NL- 4385702, 1-NL-4331901, 2-NL-4332601, 2-NL-4332602, 1-NL-4359801

UPDATE 01.08.2017

Mit Biozid (Fipronil) belastete Eier:

Aktualisierte Hinweise für Verbraucherinnen und Verbraucher

Die Überwachungsbehörden in den Niederlanden haben weitere Eier identifiziert, die mit dem nicht zugelassenen Stoff Fipronil, einem Biozid zur Bekämpfung von Parasiten, belastet sind. Es handelt sich um Eier, die in den Niederlanden in den Verkauf gelangt sind.

Die niederländischen Behörden empfehlen, Eier mit dem Stempelaufdruck X-NL-40155XX nicht zu verzehren. Verbraucherinnen und Verbraucher, die in den vergangenen Tagen Eier in den Niederlanden beziehungsweise im Grenzgebiet gekauft haben, sollten den Stempelaufdruck ihrer Eier kontrollieren. Sollte es sich um Eier mit dem genannten Stempelaufdruck handeln, werden die Verbraucherinnen und Verbraucher gebeten, diese Eier nicht zu verzehren, sondern über den Restmüll zu entsorgen.

Nachfolgend die Liste der hinzugekommenen Stempelcodes bei denen vom Verzehr abgeraten wird

Die X können mit beliebigen Zahlen ersetzt werden!

Stempelcodes mit akuter Gesundheitsgefahr

X-NL-40155XX

Behörde rät vom Verzehr durch Kinder ab

01-08-2017

X-NL-40446XX X-NL-42775XX X-NL-40534XX X-NL-43154XX X-NL-40709XX X-NL-43224XX X-NL-41176XX X-NL-43425XX X-NL-41205XX X-NL-43434XX X-NL-41437XX X-NL-43780XX X-NL-42068XX X-NL-43925XX X-NL-42206XX X-NL-46351XX X-NL-42736XX

31-07-2017

X-NL-41679XX X-NL-43326XX X-NL-42071XX X-NL-43514XX X-NL-42659XX X-NL-43640XX X-NL-42766XX X-NL-43835XX X-NL-43113XX X-NL-43879XX

Es werden weitere Untersuchungsergebnisse erwartet – Die Seite wird dementsprechend aktualisiert

Wieder einmal dauertee es viel zu lange, bis Endverbraucher vor gefährlichen oder bedenklichen Lebensmitteln gewarnt werden. Die Proben wurden bereits am 15.07.17 genommen, die erste Meldung im RASFF mit Bezug auf Deutschland wurde am 20.07.2017 veröffentlicht.

Die genauen Handelswege und Verkaufsstellen sind derzeit noch nicht bekannt, wir aktualisieren die Meldung jedoch, sobald weitere Informationen vorliegen

Neben Deutschland sind betroffene Eier auch nach Italien, Polen, Frankreich, Belgien sowie in die Niederlande gelangt

Quellen: RASFF / WDR / wikipedia.de



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information des Unternehmens zu dieser Meldung





UPDATE: Weitere Stempelcodes betroffen! – Biozid in Eiern aus den Niederlanden Etwa 2,9 Millionen Eier aus betroffenen Beständen wurden auch nach NRW geliefert, davon gelangten etwa 875.000 Eier in den Handel. Die zuständigen Überwachungsbehörden klären..

Bitte beachten Sie, dass alle Meldungen den Kenntnisstand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wiedergeben!