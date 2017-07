Abgasmanipulationen: Jetzt wirds ernst – ersten VW-Kunden droht die Zwangsstillegung

Einem Bericht des FOCUS zufolge haben bereits erste Besitzer von Fahrzeugen mit manipulierten VW-Dieselmotoren ein Schreiben des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) erhalten, in welchem die Stilllegung des Fahrzeugs schon im August angekündigt wird, sofern diese nicht umgehend das umstrittene Software-Update vornehmen lassen. Diese Stillegung ist für die Halter mit zusätzlichen Kosten verbunden.

Besitzer werden also gezwungen, ein hoch umstrittenes Software-Update an ihrem Fahrzeug durchführen zu lassen, obwohl selbst nach diesem mehr oder weniger wirksamen Eingriff wahrscheinlich Fahrverbote drohen. Zudem weiß noch niemand wirklich, wie sich dieses Update dauerhaft auswirkt – Berichte von Motorschäden

Unterdessen werden immer mehr der betrügerischen Machenschaften der Automobilindustrie bekannt. Es ist eine scheinbar unendliche Geschichte von kriminellem Handeln, Lügen, Halb- und Unwahrheiten. Mehr als eineinhalb Jahre nach Aufdeckung der Manipulationen bei VW scheint sich in Sachen Aufklärungswillen und Ehrlichkeit bei den Autobauern wenig geändert zu haben. Das liegt aber nicht nur an den Konzernen, sondern auch am Umgang der Politik mit dem sog. Dieselskandal.

Frech wird es, wenn Vorstände sich nun über die „Diesel-Hetze“ beschweren. Spätestens jetzt sollte doch jedem noch so verblendeten Manager klar werden, dass nur noch kompromisslose Ehrlichkeit und Transparenz aus diesem mafiösen Sumpf herausführen kann, sonst droht zu dem Imageverlust auch noch ein ganz massiver Stimmungsumschwung bei Bestandskunden und das kann ganz schnell an die Substanz gehen.

Unterdessen fordert die EU Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska die Verkehrsminister auf, manipulierte Dieselfahrzeuge die nicht umgerüstet worden sind, ab dem 1.1.2018 stillzulegen.

Jedem Besitzer eines betroffenen Fahrzeuges, ganz gleich ob Porsche, VW, Seat, Skoda, Audi, Mercedes oder BMW kann nur dringend angeraten werden, schnellstmöglich anwaltlichen Rat einzuholen, schließlich droht Totalverlust

Aber auch Verbraucher sollten nun endlich begreifen, dass sie über Jahrzehnte hinweg von den Konzernen ganz bewusst getäuscht wurden. Das Thema „Diesel“ sollte zumindest für Kunden nun endgültig abgehakt sein!

Bild: Pixabay – Lizenz: Public Domain CC0





