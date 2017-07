Rückruf in Thüringen: Salmonellen – Hersteller ruft Bauernsalami im Ring zurück

Die Fleischerei Schmidt & Sohn GmbH mit Sitz in Bad Liebenstein ruft eine Charge Bauernsalami im Ring zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden in einer Probe Bauernsalami Salmonellen nachgewiesen.

Die Bauernsalami wurde im Zeitraum vom 11.07.2017 bis zum 18.07.2017 ausschließlich in den eigenen Filialen in Thüringen vertrieben.

Betroffener Artikel

Produkt: Bauernsalami im Ring

Gewicht: 300 g

Verpackungseinheit: lose

Grund: Nachweis von Salmonella Livingstone

Chargennummer / Los-Kennzeichnung: 2 grüne Aluclips, grüner/weißer Faden

Verkaufszeitraum: vom 11.07.2017 bis zum 18.07.2017

Hersteller (Inverkehrbringer): Fleischerei Schmidt & Sohn GmbH

Adressen der Filialen:

Filialen im Wartburgkreis:

99817 Eisenach, Kupferhammer 1

99817 Eisenach, Nordplatz 20

36433 Bad Salzungen, Bahnhofstraße 7

36433 Bad Salzungen, Bahnhofstraße 10

36433 Bad Salzungen, Kaltenborner Straße 71

99834 Gerstungen, Eisenacher Straße

99842 Ruhla, Bahnhofstraße 49

36456 Barchfeld, Liebensteiner Straße

Filialen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen:



98596 Brotterode/Trusetal, Karl-Marx-Straße 15

98574 Schmalkalden, Am Grieß





ACHTUNG! Vom Verzehr der Produkte aus der angegebenen Produktchargen wird dringend abgeraten. Sollten sich nach dem Verzehr untenstehende Symptome zeigen, suchen sie unverzüglich ihren Hausarzt auf Der Verzehr von mit Salmonella-Bakterien belasteten Lebensmitteln kann Unwohlsein, Durchfall, evtl. Erbrechen, und Fieber auslösen. Verbraucher müssten in diesem Fall einen Arzt aufsuchen, und sofort auf Verdacht auf Salmonella hinweisen. Die Inkubationszeit nach Verzehr beträgt i.d.R. 48 Stunden, selten bis zu 3 Tage. Diese Symptome können bei Kleinkindern, immungeschwächten und älteren Menschen verstärkt auftreten

