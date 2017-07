Unwetterwarnung – Lokal teils extreme Unwetter mit Starkregen und Hagel

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Gewitterfront im Westen und Nordwesten. Die Unwettergefahr steigt in den betroffenen Gebieten schnell an. Lokal eng begrenzte Unwetter bringen zunächst größeren Hagel über 4 cm und Starkregen über 30 mm in kurzer Zeit. Es ist außerdem mit teils schweren Sturm- und Orkanböen deutlich über 100 km/h zu rechnen. Entsprechende und zum Teil extreme Unwetterwarnungen sind bereits aktiv.

Aktuelle Wetterentwicklung

Im Nordwesten und Norden und auf Teile der Mitte übergreifend ab den Nachmittagsstunden bis in die Nacht zum Donnerstag hinein schwere Gewitter mit Starkregen bis 40 mm in kurzer Zeit, Hagel mit Korngrößen bis 4 cm und schweren Sturmböen bis 100 km/h, vereinzelt orkanartigen Böen bis 115 km/h.

Im Süden und im Westen sowie von Nordwesten aufkommend vereinzelt Gewitter, lokal eng begrenzt mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen. Dabei teils UNWETTER durch größeren Hagel über 5 cm, heftigen Starkregen über 40 l/qm und orkanartigen Böen von weit über 100 km/h.

Auf Sylt, Amrum und Föhr einzelne steife Böen (Bft 7) aus Südost bis Ost.

(Quelle: DWD)

Lebensgefährlich

Wer ein Kind, einen älteren Menschen oder auch ein Tier bei brütender Hitze in einem Auto entdeckt, muss Zivilcourage beweisen und sofort handeln. Bereits wenige Minuten in einem in der Sonne abgestellten Fahrzeug können ausreichen, damit ein Kleinkind oder Baby kollabiert. Ist der Halter nicht auszumachen, sofort einen Notruf absetzen (112 gilt EU weit) und im Zweifelsfall die Scheibe einschlagen!

Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr!

Bedingt durch die Hitze werden viele auch in den Abendstunden an Badeseen verbringen.

Verlassen Sie bei nahendem Unwetter sofort Badeseen und Freibäder!

Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen! Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!

