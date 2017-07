Verkaufsverbot: Krebserregend – Hohe PAK Gehalte in Trolley Koffer von Leonardo

Das europäische Schnellwarnsystem RAPEX informiert über sehr hohe Gehalte an polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), darunter chrysen, Benzo (a) pyren, Benzo (e) pyren, Benzo (a) anthracen in unten gelistetem Trolley Koffer von Leonardo. Diese PAK sind als krebserregend eingestuft. Der Verbraucher kann diesen Stoffen ausgesetzt werden, wenn das Produkt in direkten und verlängerten oder wiederholten Kontakt mit der Haut kommt.

Wir empfehlen, betroffene Koffer nicht mehr zu nutzen und dem Handel zurückzubringen

Die Generaldirektion Gesundheit und Verbraucherschutz der Europäischen Kommission veröffentlicht Informationen zu folgendem Produkt

Meldung im RAPEX – Wochenreport

Rapex Wochenmeldung: 28 / 2017 Rapex Nummer: A12/0907/17 meldender Mitgliedsstaat: Deutschland Kategorie: unbekannt Produkt: Trolley Koffer Marke: Leonardo Name: Trolley Größe 18inch Silber Artikelnummer: Art.-Nr .: 14670 Lot- oder Chargennummer: unbekannt Barcode / EAN / GTIN: 8715986146704 Beschreibung: Trolley aus silberfarbenem Kunststoff, mit einem Griff aus schwarzem Hartplastik mit einem Teleskop-System aus Metall mit schwarzem Aufdruck ‚LEONARDO‘; 2 Tragegriffe (obere und lange Seite); 4 schwarze Kunststoffrollen, schwarzer Reißverschluss, Kombinationsschloss. Herkunftsland: China Produktrisiko: Die Griffe enthalten polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), darunter ua: chrysen (Messwert bis zu: 48 mg / kg), Benzo (a) pyren (Messwert: 16 mg / kg), Benzo (e) pyren (Messwert Bis zu: 9,1 mg / kg), Benzo (a) anthracen (Messwert bis zu: 64 mg / kg). Diese PAK sind karzinogen. Der Verbraucher kann diesen Stoffen ausgesetzt werden, wenn das Produkt in direkten und verlängerten oder wiederholten Kontakt mit der Haut kommt. Risikoeinstufung: ernst Weiteres: Produkt entspricht nicht der REACH-Verordnung Maßnahmen: Rücknahme des Produkts vom Markt (durch: Vertriebspartner)

Von den Behörden bestellte Maßnahmen (an: Vertriebspartner): Verbot der Vermarktung des Produkts und Begleitmaßnahmen

