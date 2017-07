Gesundheitsgefahr: Chrom VI in „St. Peter Land“ Trachtenlederhosen für Kinder

Das europäische Schnellwarnsystem RAPEX informiert über Chrom VI Belastung in Kinder Trachtenlederhosen der Marke „St. Peter Land“.

Seit 2015 gilt in der EU für Ledererzeugnisse oder Lederteile von Erzeugnissen, die mit der Haut in Berührung kommen, ein Verkehrsverbot, wenn ihr Gehalt an Chrom (VI) 3 mg/kg oder mehr beträgt.

Die Trachtenlederhose sollte nicht mehr getragen und möglichst zurückgegeben werden, ansonsten bleibt nur die Restmülltonne

Wir empfehlen, die Lederhose nicht mehr zu tragen!

Die Generaldirektion Gesundheit und Verbraucherschutz der Europäischen Kommission veröffentlicht Informationen zu folgendem Produkt

Meldung im RAPEX – Wochenreport



Bild(er): RAPEX – © Europäische Gemeinschaften, 1995- 2017 – Bilder anklicken für Detailansicht

Rapex Wochenmeldung: 28 / 2017 Rapex Nummer: A12/0908/17 meldender Mitgliedsstaat: Deutschland Kategorie: Bekleidung, Textilien und Modeartikel Produkt: Kinder Trachtenlederhose Marke: St. Peter Land Name: unbekannt Artikelnummer: Artikel Nr. 60046, Größe 104, 2012 hergestellt, Farbe: beige Lot- oder Chargennummer: unbekannt Barcode / EAN / GTIN: unbekannt Beschreibung: Kinder Lederhosen in beiger Farbe, Knielang mit Hosenträger Herkunftsland: Pakistan Produktrisiko: Die im Leder gefundene Menge an Chrom (VI) ist zu hoch (Messwert: 9,2 mg / kg). Chrom (VI) ist sensibilisierend und kann allergische Reaktionen auslösen. Risikoeinstufung: ernst Weiteres: Produkt entspricht nicht der REACH-Verordnung Maßnahmen: Rücknahme des Produkts vom Markt (durch: Vertriebspartner)

Bild(er): RAPEX – © Europäische Gemeinschaften, 1995- 2017

Lizenznummer: LP-028-DE Wöchentliche Übersichten der RAPEX-Meldungen, kostenlos in englischer Sprache veröffentlicht auf http://ec.europa.eu/rapex, © Europäische Union, 2005 – 2017







Die Kommission übernimmt keine Verantwortung für die Korrektheit der bereitgestellten Informationen. Deutsche Übersetzung mit Lizenz der Europäischen Kommission: © CleanKids-Magazin, 2009 – 2017. Die Verantwortung für die Übersetzung liegt ausschließlich bei CleanKids-Magazin

Im Zweifelsfall gilt immer die Fassung des Originaldokuments!



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information des Unternehmens zu dieser Meldung





