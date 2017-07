Warnung: Eröhter Chloratgehalt in Mineralwässern der Dachsbergquelle

Die Dreiflüsse Getränke- und Logistikcenter GmbH informiert über einen erhöhten Chloratgehalt in Mineralwässern der Dachsbergquelle in Hutthurm. Die betroffenen Wasser sollten nicht zur Zubereitung von Säuglingsnahrung verwendet werden. Ganze zwei Sätze widmet das Unternehmen in einer Pressemitteilung der Verbraucherinformation

Betroffener Artikel

Produkt: Natürliche Mineralwässer aus der Dachsberg Quelle

Haltbarkeit:22.12.2018

Hersteller (Inverkehrbringer): Dreiflüsse Getränke- und Logistikcenter GmbH

Grund der Warnung: eröhter Chloratgehalt

Informationen dazu, was Endverbraucher mit betroffenen Mineralwassern nun tun sollen, gibt es keine. Auch Rückgabemöglichkeiten werden nicht benannt.

Information zu Chlorat

Chlorat kann sich bei bestimmten Personen auf die Funktion der Schilddrüse auswirken.

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit – EFSA gibt dazu Informationen. Eine längerfristige Exposition gegenüber Chlorat in Lebensmitteln, insbesondere im Trinkwasser, ist potenziell bedenklich für die Gesundheit von Kindern, vor allem jenen mit leichtem oder moderatem Jodmangel. Eine hohe Chlorat-Aufnahme an einem einzigen Tag könnte für den Menschen giftig sein und kann die Fähigkeit des Blutes, Sauerstoff aufzunehmen, einschränken und zu Nierenversagen führen. Die EFSA hat daher auch eine sichere Höchstmenge für eine Tagesaufnahme von Chlorat (die sogenannte „akute Referenzdosis“) von 36 µg/kg KG/Tag empfohlen. Die höchsten Schätzungen der akuten Exposition lagen für alle Altersgruppen unter dieser sicheren Aufnahmemenge.



