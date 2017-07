Rückruf: Erhöhte Keimzahlen – TEDi ruft Seifenblasen zurück

Das TEDi-Qualitätsmanagement informiert über den Rückruf von Seifenblasen, nachdem Produkttests in der Seifenblasenflüssigkeit erhöhte Keimzahlen nachgewiesen hatten. Nach Unternehmensangaben kann die Verwendung der Seifenblasenflüssigkeit bei Kontakt mit der Haut sowie den Schleimhäuten zu Infektionen führen.

Die betroffenen Seifenblasen wurden vom 16.02.2017 bis zum 23.05.2017 über alle TEDi-Filialen verkauft

Betroffener Artikel

Produkt: Seifenblasen Pinguin und Bär

Artikelnummer: 63366001241000000075

VK-Preis: 0,75 Euro

Verkaufszeitraum: 16.02.2017 bis zum 23.05.2017

Die Seifenblasen können gegen Erstattung des Kaufpreises von 0,75 Euro oder gegen einen anderen Artikel in jeder TEDi Filiale umgetauscht werden.

Kundenservice

Verbraucher können sich bei Fragen unter der Telefonnummer +49 231 55577-1010 oder per E-Mail an info@tedi.com an TEDi wenden

TEDi GmbH & Co. KG Brackeler Hellweg 301 44309 Dortmund

Bild: TEDi GmbH & Co. KG



