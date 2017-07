Rückruf: Brandgefahr durch NEW LOOK Powerbank

Aktuell gibt es einen dringenden Sicherheitshinweis zu NEW LOOK Powerbank’s. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde festgestellt, dass der Akku überhitzen und somit ein Sicherheitsrisiko darstellen kann. Dies betrifft das zwischen dem 28. September 2016 und dem 19. April 2017 bei Kruidvat und Intertoys in den 3 unten aufgeführten Farbvarianten erhältliche Modell.

Aufgrund des Fehlens eines passenden Überlastschutzes besteht bei länger andauerndem Anschluss am Stromnetz durch die Wärmeentwicklung Brandgefahr.

Betroffener Artikel

Artikel: Powerbank

Marke: NEW LOOK

Leistung: 2800 mAh

Blau: EAN 8719075490273

Gold: EAN 8719075490297

Rosa: EAN 8719075490280

Verkaufszeitraum: 28. September 2016 und dem 19. April 2017

Verkauf über Kruidvat und Intertoys

Sollten Sie im Besitz eines solchen Modells des NEW LOOK Akkus sein, stellen Sie unverzüglich dessen Nutzung ein. Senden Sie Ihren NEW LOOK Akku an die nachfolgend aufgeführte Rücksendeadresse und erhalten Sie innerhalb von 10 Arbeitstagen den Kaufpreis auf Ihr Bankkonto erstattet

Rücksendeadresse:

DOELEMAN LOGISTIEK

Attn. RECALL NEWLOOK POWERBANK

Distributieweg 15

2742 RB Waddinxveen

Wichtig zur Rückabwicklung!

Bitte geben Sie bei Ihrer Rücksendung deutlich Ihre Bank- und Adressdaten sowie den Namen der Ladenkette an, in der Sie den Akku gekauft haben. (falls vorhanden, legen Sie eine Kopie des Kassenbons bei)

Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an www.recallnewlookpowerbank.nl / info@recallnewlookpowerbank.nl oder rufen Sie an: +31 (0)10-222 96 16

