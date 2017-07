Rapex-Meldung: Chrom VI in Motorrad-Lederhandschuhen „Highway 1“ von Louis

Das europäische Schnellwarnsystem RAPEX informiert über erhöhte Chrom VI Belastung in Motorrad-Lederhandschuhen von Louis. Betroffen ist das Modell Summer II der Eigenmarke „Highway 1“.

Bereits 2015 wurden von Louis zwei Modelle von Motorradhandschuhen der Marke „Highway 1“ zurückgerufen. Link >

Seit 2015 gilt in der EU für Ledererzeugnisse oder Lederteile von Erzeugnissen, die mit der Haut in Berührung kommen, ein Verkehrsverbot, wenn ihr Gehalt an Chrom (VI) 3 mg/kg oder mehr beträgt.

Der Handschuh sollte nicht mehr getragen und zurückgegeben werden, ansonsten bleibt nur die Restmülltonne

Die Generaldirektion Gesundheit und Verbraucherschutz der Europäischen Kommission veröffentlicht Informationen zu folgendem Produkt

Meldung im RAPEX – Wochenreport

Rapex Wochenmeldung: 26 / 2017 Rapex Nummer: A12/0855/17 meldender Mitgliedsstaat: Deutschland Kategorie: Bekleidung, Textilien und Modeartikel Produkt: Lederhandschuhe Marke: Highway 1 Name: Summer II Artikelnummer: Schwarz, Größe L / 09 schwarz (201527) Lot- oder Chargennummer: Batch No: 04544-069064 Barcode / EAN / GTIN: unbekannt Beschreibung: Gefütterte schwarze Lederhandschuhe mit Kartonetikett Herkunftsland: Pakistan Produktrisiko: Der Chrom (VI) Anteil im Leder ist zu hoch (Messwert 3,6 mg / kg). Chrom (VI) ist sensibilisierend und kann allergische Reaktionen auslösen. Risikoeinstufung: ernst Weiteres: Produkt entspricht nicht der REACH-Verordnung Maßnahmen: Rücknahme des Produkts vom Markt (durch: Vertriebspartner)

