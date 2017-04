Rückruf: Verschluckungsgefahr für Kleinkinder – TEDi ruft Eiswürfel zurück

Das TEDi-Qualitätsmanagement informiert über den Rückruf von Eiswürfeln, nachdem festgestellt wurde, dass aufgrund der Größe der Eiswürfel eine Verschluckungsgefahr und damit Erstickungsgefahr für Kleinkinder besteht. Die betroffenen Eiswürfel wurden vom 10.02.2017 bis zum 21.04.2017 über alle TEDi-Filialen verkauft

Betroffener Artikel

Produkt: Eiswürfel

Verpackungsinhalt: 16er

Artikelnummer: 77229003431000000125

Verkaufspreis: 1,25 Euro

Die Eiswürfel können gegen Erstattung des Kaufpreises von 1,25 Euro oder gegen einen anderen Artikel in jeder TEDi Filiale umgetauscht werden.

Kundenservice

Verbraucher können sich bei Fragen unter der Telefonnummer +49 231 55577-1010 oder per E-Mail an info@tedi.com an TEDi wenden

TEDi GmbH & Co. KG Brackeler Hellweg 301 44309 Dortmund

Bild: TEDi GmbH & Co. KG



