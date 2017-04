Rückruf: Fremdkörper – innocent ruft „innocent Super Smoothie Antioxidant“ zurück

Die innocent Alps GmbH informiert über den Rückruf des Produkts „innocent Super Smoothie Antioxidant“ 360ml mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 27.05.2017. Wie das Unternehmen mitteilt, könnte eine geringe Anzahl an Flaschen in dieser Charge einen Fremdkörper in Form von Plastik enthalten. Dieser könnte beim Verschlucken Atemnot hervorrufen, wodurch eine Erstickungsgefahr nicht ganz auszuschließen ist.

Betroffener Artikel

Produkt: innocent Super Smoothie Antioxidant

Inhalt: 360ml

MHD: 27.05.2017

Chargenbezeichnung F7087J

Abfüllzeit zwischen 12:00 Uhr und 13:30 Uhr

Wichtig: Von dem Rückruf ist nur Deutschland und die Schweiz betroffen!

Falls Sie eine Flasche des „innocent Super Smoothie Antioxidant“ 360ml mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 27.05.2017 und der Chargenbezeichnung F7087J, Abfüllzeit zwischen 12:00 Uhr und 13:30 Uhr gekauft haben, rät das Unternehmen, diese nicht zu konsumieren, sondern an den jeweiligen Markt zu retournieren. Dort können Sie die Ware auch ohne Kassenzettel eintauschen.

Flaschen mit anderem Haltbarkeitsdatum und/oder anderer Chargennummer können wie gewohnt ohne Bedenken weiterhin konsumiert werden. Auch die 750ml Variante des „innocent Super Smoothie Antioxidant“ ist nicht betroffen.

Kundenservice:

Für weitere Fragen steht innocent werktags unter der Rufnummer 0800 70 299 60 zur Verfügung

