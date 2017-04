Rückruf: Haak & Christ ruft Räucherfisch-Produkte aufgrund falscher Verbrauchsangabe zurück

Haak & Christ informiert über den vorbeugenden Rückruf frischer Räucherfisch-Produkte aufgrund einer falschen Verbrauchsangabe auf der Verpackung. Betroffen von diesem Rückruf sind alle untenstehenden Artikel mit dem auf der Verpackung angegebenen Verbrauchsdatum 26.10.2017 und 27.10.2017

Betroffene Artikel

Geräucherte Produkte: Buttermakrelenfilets, Forellenfilets, Garnelen, Gravad Lachs, Heilbutt in verschiedenen Variationen, Lachs in verschiedenen Variationen, Makrelen/-filets in verschiedenen Variationen, Sprotten, Tilapia Streifen, Wildlachs sowie Mix-Packungen dieser Produkte

Packungsgrößen: 125g bis 1000g

Aufgedruckte falsche Verbrauchsdaten: 26.10.2017 und 27.10.2017

korrekte Verbrauchsdaten: 26.04.2017 und 27.04.2017



Die Produkte sind einwandfrei und bedenkenlos bis zum 26.04.2017 bzw. 27.04.2017 verzehrbar.

Die betroffenen Produkte wurden bereits vorsorglich aus dem Verkauf genommen. Der Hersteller weist darauf hin, dass anstelle des korrekten Verbrauchsdatums 26.04.2017 und 27.04.2017 bei den betroffenen Produkten versehentlich die Verbrauchsdaten 26.10.2017 und 27.10.2017 angegeben wurde.

Sämtliche Produkte sind von einwandfreier Qualität, die Haltbarkeit der betroffenen Produkte ist jeweils bis zum 26.04.2017 und 27.04.2017 gewährleistet.

Danach sollten Verbraucher die Produkte nicht mehr verzehren und umgehend an Ihre Einkaufsstätte zurückgeben. Sie erhalten die zurückgeführte Ware ersetzt.

Haak & Christ bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei Kunden und Verbrauchern für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Kundenservice

Für Fragen wurde die folgende Service-Nummer eingerichtet: 0521-560 562-240

(Mo-Fr 09.00-20.00 Uhr)



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information des Unternehmens zu dieser Meldung





