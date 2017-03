Rückruf: RASFF warnt vor Listerien in geräuchertem Lachs aus Frankreich

Das europäische Schnellwarnsystem für Lebensmittel und Futtermittel (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) warnt aktuell (Notification details - 2017.0387) vor Listerien (Listeria monocytogenes) in geräuchertem Lachs aus Frankreich. Der Lachs wurde der Meldung zufolge auch nach Deutschland geliefert. Ein Rückruf von Endkunden ist angekündigt, allerdings ist dazu zumindest online nichts zu finden

Die Belastung ist mit 6600 koloniebildende Einheiten sehr hoch! Eine Gesundheitsgefahr somit gegeben

Betroffener Artikel ???

Leider werden im RASFF System von den Behörden keinerlei Artikeldaten wie Marke, Hersteller oder Vertriebswege etc. öffentlich genannt. Wieder einmal zeigt sich, wie sinnfremd solche Warnsysteme sind. Verbraucherschutz sieht definitiv anders aus.

RASFF Meldung >

Uns bleibt daher nur die Warnung vor allem für besonders gefährdete Personenkreise wie Ältere, Schwangere, Neugeborene sowie Menschen mit geschwächtem Immunsystem.

Vorsorglich die nächste Zeit keinen geräucherten Lachs französischer Herkunft verzehren



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information des Unternehmens zu dieser Meldung





Rückruf: Salmonellen – Schock Gmbh ruft Brotaufstrich „Sesam La Creme“ zurück Die Schock Gmbh ruft eine Charge der konventionellen Sesam La Creme zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden in der Sesam La Creme der Charge: 60318 mit MHD: 01.02.2018,..

Bitte beachten Sie, dass alle Meldungen den Kenntnisstand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wiedergeben!