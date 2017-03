Rückruf: Chrom VI – Esprit ruft Lammlederhandschuhe zurück

Die Esprit Europe Services GmbH ruft Lammlederhandschuhe mit der Artikelnummer 095EA1R006 zurück, nachdem im Leder der Handschuhe ein erhöhter Chrom VI Gehalt nachgewiesen wurde.

Betroffener Artikel

Produkt: Lammlederhandschuhe

Material: 100% Leder

Modellnummer: 095EA1R006



Verbraucher, die diese erworben haben, diese ab sofort nicht mehr zu benutzen und sie in einen Esprit Store zurückzubringen oder sich direkt an den Esprit Kundenservice zu wenden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich rückerstattet.

Kundenservice

Kundinnen und Kunden können das betreffende Produkt unter Erstattung des Kaufpreises in jedem Esprit Store zurückgeben sowie per Post an die folgende Adresse senden:

Esprit Europe Services GmbH

Attn. Social and Environmental Sustainability Department

Handschuhe/Gloves

Esprit Allee

40882 Ratingen

Germany

Bei Rückfragen steht Ihnen der Kundenservice per E-Mail unter Sustainability@esprit.com zur Verfügung

Produktabbildung Handschuhe: Hersteller / Esprit

Chrom VI

Gemessen an der Häufigkeit des Auftretens von Sensibilisierungen zählt Chrom (VI) zu den wichtigsten Allergenen. Seine Allergie auslösende Wirkung bei Kontakt mit der Haut ist seit langem bekannt. Für die Betroffenen hilft dann nur, jeden Kontakt mit dem Allergie auslösenden Stoff zu vermeiden. Allerdings ist dies ist nicht immer möglich, da Verbraucher Chrom (VI)-Rückstände nicht erkennen können. Chrom (VI) ist in vielen Gegenständen des täglichen Bedarfs enthalten: in Farbmitteln für Textilien, Farben und Lacken, Holzschutzmitteln und Lederwaren. Letztere stellen eine der wesentlichen Ursachen für die Sensibilisierung gegenüber Chrom (VI) und der Erkrankung an allergischen Hautekzemen dar. Verbraucher können vor allem durch das Tragen von Lederbändern für Armbanduhren, das Barfußtragen von Lederschuhen oder über Lederhandschuhe mit Chrom (VI) in Kontakt kommen



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information des Unternehmens zu dieser Meldung





Rückruf: Metallsplitter in „Viva Vital“ Geflügel-Wiener via Netto Regionaler Warenrückruf der „Geflügel-Wiener mit Magermilchjoghurt, geräuchert“ der Marke Friki „Viva Vital“ (300 Gramm) Die Firma Friki Döbeln GmbH informiert über..

Bitte beachten Sie, dass alle Meldungen den Kenntnisstand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wiedergeben!