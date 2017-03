Nach Rapex-Meldung: reer informiert zu I-Gate Klemmgitter

Stellungnahme zur RAPEX-Meldung des I-Gate Klemmgitter, Active-Lock, Metallrahmen/Holztür (Art.Nr.: 46340)



Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

wir möchten Sie heute über die am Freitag, den 10.03.2017 aus Malta eingegangene RAPEX-Meldung zum reer I-Gate Klemmgitter, Active-Lock, Metallrahmen/Holztür informieren.

Vorab möchten wir Sie darauf hinweisen, dass es sich zum jetzigen Zeitpunkt um keinen Produktrückruf handelt und wir im Kontakt mit der dafür zuständigen deutschen Behörde stehen, um den Vorfall schnellst möglich zu klären.

Die Rapex-Behörde geht von einem zu großen Abstand zwischen den einzelnen Gitterstreben aus, in welchem sich ein Kind einklemmen und insbesondere bei der Nutzung am oberen Ende einer Treppe verletzten könnte.

Für die Prüfung des Gitters wurde die Kinderschutzgitter-Norm EN 1930:2011 verwendet, welche sich auf die Körpermaße eines noch nicht mobilen Säuglings bezieht.

Da jedoch erst mobile Kinder bis zu einem Alter von zwei Jahren mit einem Gitter vor Gefahrenbereichen geschützt werden müssen und diese wesentlich größere Körpermaße aufweisen, geht zu keiner Zeit eine Gefahr vom I-Gate Klemmgitter, Active-Lock, Metallrahmen/Holztür aus.

Zudem weisen wir auf der Verpackung, in der Gebrauchsanleitung und auf unserer Homepage ausdrücklich darauf hin, dass dieses und alle weiteren reer-Klemmgitter niemals am oberen Ende einer Treppe montiert werden dürfen, da durch den Klemmrahmen eine Stolperquelle entsteht und es so zu gefährlichen Stürzen kommen könnte.

Bitte informieren Sie sich in unserem Konzeptvideo, welches Gitter für welche Nutzung geeignet ist: