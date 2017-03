Rückruf: Cadmium – TEDi ruft „Kette mit drei Herzen“ zurück

Das TEDi-Qualitätsmanagement informiert über den Rückruf einer Kette mit drei Herzen. Wie das Unternehmen mitteilt, haben Produkttests erhöhte Cadmiumwerte ergeben, von dem ein Risiko für die menschliche Gesundheit ausgeht. Deshalb wird von einer weiteren Verwendung der Kette abgeraten.

Betroffener Artikel

Produkt: Kette mit drei Herzen

Artikelnummer: 39924001751000000150

Verkaufspreis: 1,50 Euro

Verkaufszeitraum: vom 14.09.2015 bis zum 27.02.2017

Das betroffene Produkt wurde vom 14.09.2015 bis zum 27.02.2017 über TEDi-Filialen verkauft.

Käufer können die Kette gegen Erstattung des Verkaufspreises in jeder TEDi-Filiale zurückgeben.

Wegen der hohen Toxizität von Cadmium ist es seit Dezember 2011 in Schmuck, Legierungen zum Löten und in PVC in der Europäischen Union verboten

Kundenservice: +49 231 55577-1010 oder per E-Mail an info@tedi.com

Quelle & Produktabbildung:

TEDi GmbH & Co. KG

Brackeler Hellweg 301

44309 Dortmund

Produktabbildung: TEDi GmbH & Co. KG



