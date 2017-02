Gesunder Babyschlaf mit antimonfreien Matratzen-Bezügen von Träumeland

Gerade zu Beginn seines Lebens schläft der Nachwuchs ein Vielfaches mehr als Mama und Papa. Damit müden Träumern dabei ein erholsamer Schlaf garantiert bleibt, spielt vor allem die Wahl der richtigen Matratze eine bedeutende Rolle. Auch Baby- und Kindermatratzenspezialist Träumeland ist sich dieser Tatsache bewusst und hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, Babys gesunden Schlaf bestmöglich zu schützen. Als erstem Hersteller ist es Träumeland nun ganz in diesem Sinne gelungen, antimonfreie Matratzenbezüge herzustellen.

Das Halbmetall Antimon: Gefahrenstoff im Baby- und Kinderbett

Bei Antimon handelt es sich um ein Halbmetall, das in der industriellen Herstellung von Polyester verwendet wird und in vielen Alltagsgegenständen zu finden ist: Sowohl in Textilien aus Polyester, Kinderspielzeugen, PET-Flaschen als auch in Matratzen ist der Gefahrenstoff zu finden. Das in Matratzenbezügen enthaltene Antimon kann während der Nacht durch Strampeln und Schweiß herausgelöst werden, wodurch die Kleinen das Halbmetall über die Atemwege oder die Haut aufnehmen können. Dieser Kontakt kann Risiken haben. Um festzustellen, wie viel Antimon in Matratzen enthalten ist, wird ein spezieller Test mit Extraktion künstlicher Schweißlösungen verwendet. Laut Öko-Tex dürfen die geprüften Produkte einen Grenzwert von 30 Milligramm pro Kilogramm Textil nicht überschreiten. Natürlich gibt es auch Bezüge aus Natur- oder PLA-Fasern, welche kein Polyester und somit auch kein Antimon enthalten. Allerdings sind diese nur bis 40°C waschbar und somit aus hygienischen Gründen nicht unbedingt für das Babybett geeignet.

Mit antimonfreien Matratzenbezügen Risikofaktoren meiden

Das noch unausgereifte Immunsystem von Babys und Kindern ist besonders anfällig für schädliche Umwelteinflüsse. Da der Nachwuchs zu Beginn seines Lebens viel Schlaf benötigt, gilt es vor allem, für eine unbedenkliche Schlafumgebung zu sorgen. Der von Öko-Tex aufgerufene Grenzwert von Antimon in Matratzenbezügen stellt mit 30 mg/kg diesbezüglich eine erste Orientierungshilfe für Eltern dar. Tatsache ist aber, dass nicht genau bekannt ist, ab welcher Konzentration sich Antimon auf den Körper auswirkt. Um den Schlaf kleiner Träumer bestmöglich zu schützen, hat es sich der Baby- und Kindermatratzenhersteller Träumeland deshalb von Anfang an zur Aufgabe gemacht, bei der Herstellung seiner Matratzen weitestgehend auf Antimon zu verzichten und das verbleibende Restrisiko für den Nachwuchs so gering wie möglich zu halten. Wurden die bisherigen Träumeland Matratzenbezüge auf einen Antimongehalt von lediglich 2-3 mg/kg getestet – und lagen dabei bereits deutlich unter dem Öko-Tex Grenzwert – ist es dem Baby- und Kindermatratzenspezialisten nun als erstem Hersteller gelungen, komplett antimonfreie, bei 60°C waschbare Bezüge herzustellen. Während die Gitterbettmatratzen der Kategorien Comfort und Premium bereits mit antimonfreien Matratzenbezügen ausgestattet sind, soll nun auch nach und nach das restliche Sortiment entsprechend umgestellt werden. Träumeland – Für gesunden Babyschlaf!

Träumeland – der Baby und Kindermatratzenspezialist für gesunden Schlaf

Das Familienunternehmen Träumeland GmbH mit Sitz in Hofkirchen ist Marktführer im Bereich Babymatratzen und fertigt seine Matratzen zu hundert Prozent in Österreich. Im Mittelpunkt der Entwicklung von Träumeland-produkten steht die Vermeidung vom Wärmestau im Babybett. Der Matratzen-Spezialist ist sich der Verantwortung für gesunden Babyschlaf stets bewusst. Eine ständige Weiterentwicklung, die Verwendung ausgewählter Materialien, eine sorgfältige Verarbeitung sowie ständige Qualitätskontrollen stehen dabei an erster Stelle. Unter dem Anspruch Produkte so zu entwickeln, als wären diese für die eigenen Kinder bestimmt, schafft Träumeland beste Voraussetzungen für einen gesunden und erholsamen Babyschlaf.

Weitere Informationen auf: www.traeumeland.com

Bilder: Träumeland





Gefährlicher Trend: Kleinkindern keine Schlafmittel geben! Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml warnt Eltern davor, Kleinkindern Schlafmittel zu geben, um sie nachts ruhigzustellen. Huml betonte am Sonntag: „Diesen..

Bitte beachten Sie, dass alle Meldungen den Kenntnisstand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wiedergeben!