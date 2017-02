Polizei warnt: Lebensgefahr bei Konsum von Ecstasy-Pille mit Schmetterlingssymbol

Warnmeldung für die Landkreise Schwäbisch Hall, Rems-Murr-Kreis, Ostalkbreis:

Nach dem Konsum von Ecstasypillen mit einem Schmetterlingssymbol musste am Wochenende im Landkreis Schwäbisch Hall ein junges Pärchen mit lebensgefährlichen Symptomen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben nun, dass die Tabletten mit sogenannten "Research Chemicals" hergestellt wurden. Bei dem Verkäufer wurden nun gleiche Tabletten und entsprechendes Pulver festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte dieser die Tabletten selbst hergestellt und hierzu "Research Chemicals" verwendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss befürchtet werden, dass weitere Pillen mit der lebensgefährlichen Substanz im Umlauf ist sind.

Die Polizei appelliert die Tabletten keinesfalls einzunehmen. Ungeachtet der allgemeinen Gefahr von Drogen, geht von diesen Pillen ein unberechenbares und lebensgefährliches Risiko aus!

Ein 23 Jahre alter Mann aus Fichtenau und seine 21 Jahre alte Freundin hatten in der Nacht zum vergangenen Samstag die Ecstasypillen konsumiert. Daraufhin waren beide bewusstlos geworden und hatten sich zeitweise in einem lebensgefährlichen Zustand befunden. Sie mussten mit Rettungsdienst und Notarzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

