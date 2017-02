Warnung: Größere Verklumpungen in Kellogg’s Frosties möglich

Nachdem wir in zwei aufeinanderfolgenden Packungen des Produktes Kellogg's Frosties größere Verklumpungen gefunden haben, bitten wir vor allem Eltern um Vorsicht.

Die verklumpten Stücke sind sehr hart und lösen sich in der Milch nicht oder nur sehr langsam auf. Die Größe der Objekte bewegt sich in unserem Fall zwischen ca 3cm und 3,6cm.

Wenn Kinder diese teils sehr kantigen Klumpen verschlucken, könnten diese möglicherweise stecken bleiben oder zu Verletzungen im Mund und Rachenraum führen.

Wir haben Kellogg's bereits nach dem ersten Fund am 13.02.2017 darüber informiert und Bildmaterial zugesendet. Daraufhin wurde uns eine Ersatzpackung zugeschickt, auch in dieser war ein solcher Klumpen vorhanden. Inzwischen haben wir die zuständigen Behörden eingeschaltet.

Wir bitten, bei eigenen Funden solcher Verklumpungen um Zusendung von Bildern und den jeweiligen Packungsdaten, die sich auf einer der oberen Laschen befinden

Die bei uns betroffenen Packungen haben folgende Daten

Kellogg's Frosties

Inhalt: 375g

MHD: 20.01.2018

L 06:29 10 BR

Kellogg's Frosties MaxiPack

Inhalt: 450g

MHD: 21.10.2017

L 20:22 10 BR

Bitte melden Sie uns Funde an redaktion@cleankids.de oder per Telefon / WhatsApp an 0174-9289616

Bilder: produktwarnung.eu





Rückruf: Fremdkörper – Karlsberg Brauerei ruft „MiXery Nastrov Flavour Iced Lemon“ zurück Karlsberg Brauerei ruft MiXery Nastrov Flavour Iced Lemon im Mehrweg-Sixpack mit der Chargennummer L 09 K6 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 08.17 zurück Die Karlsberg Brauerei..

Bitte beachten Sie, dass alle Meldungen den Kenntnisstand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wiedergeben!