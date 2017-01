Stark juckender Ausschlag: Krätzmilbenbefall kann Ursache sein

Krätze-Ausbrüche treten insbesondere im Winter auf. Ursache dafür kann häufiger Kontakt mit anderen Menschen sein, denn die sogenannte Skabies wird durch direkten Haut-zu- Haut-Kontakt übertragen.

Krätze-(Skabies-)Ausbrüche treten vorwiegend in der kalten Jahreszeit auf - vermutlich aufgrund intensiverer Körperkontakte im Winter. Der auslösende Parasit, die Krätzmilbe, verbreitet sich von Haut zu Haut, sodass häufig auch Kinder in Gemeinschaftseinrichtungen betroffen sind. „Innerhalb von etwa fünf bis zehn Minuten wandert eine Krätzmilbe von einem Menschen auf den anderen, z.B. beim Kuscheln, Händehalten oder beim gemeinsamen Schlafen in einem Bett. Für einen Befall reicht ein befruchtetes Milbenweibchen aus. Skabies macht sich durch rotbraune Pusteln und Knoten bemerkbar, die vor allem nachts stark jucken“, erklärt Prof. Hans-Jürgen Nentwich, Kinder- und Jugendarzt sowie Mitglied des Expertengremiums des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ).

Die weiblichen Milben graben tunnelförmige Gänge unter die Haut, um Eier abzulegen. Sie bewegen sich pro Tag bis zu einem halben Zentimeter vorwärts. Von den Papeln sind bei Säuglingen insbesondere Kopf, Gesicht und Handflächen betroffen, bei älteren Kindern auch Finger und Zehen, Füße, Achseln, Leisten und die Genitalregion. Bei Patienten mit Immunschwäche oder körperlicher oder geistiger Behinderung, wie z.B. Down-Syndrom, kann es zu einer besonders starken Vermehrung der Milben kommen mit einer überschießenden Horn- und Schuppenbildung der Haut. Hier kann der Juckreiz fehlen.

Bestätigt der Kinder- und Jugendarzt den Verdacht auf Skabies, ist eine sorgfältige und konsequente Behandlung mit Cremes oder Lotionen erforderlich, in seltenen Fällen mit Tabletten. Die entsprechende Salbe muss i.d.R. über den ganzen Körper verteilt werden - auch auf dem Kopf, im Gesicht und der Kopfhaut sowie auf den Ohren -, um alle Milben abzutöten. „Denken Sie an die Haut unter den Nägeln, die Fingerspitzen und die zwischenräume, denn dort halten sich die Spinnentiere besonders gern auf. Die Fingernägel Ihres Kindes sollten Sie sehr kurz schneiden und säubern. Nach dem Auftragen der Creme müssen Sie Ihre eigenen Hände gründlich waschen. Da Krätze hochansteckend ist, empfiehlt es sich, auch die anderen Mitglieder des Haushalts in den Therapieplan mit einzubeziehen, auch wenn sie (noch) keine Symptome zeigen. Denn von der Ansteckung bis zu den ersten Symptomen können zwei bis fünf Wochen verstreichen“, ergänzt Prof. Nentwich.

Quellen: Monatsschrift Kinder- und Jugendheilkunde, RKI

Quelle: Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e.V.

Internet: http://www.kinderaerzte-im-netz.de

Bild: Pixabay - Lizenz: Public Domain CC0





Vorsorgeuntersuchung: Ticket für Teenies für den Check-up beim Arzt Stiftung Kindergesundheit informiert über ein neues Projekt zur Verbesserung der Vorsorge im Jugendalter Es gab im Jahr 2016 ein höchst erfreuliches Jubiläum: Die ersten..

Bitte beachten Sie, dass alle Meldungen den Kenntnisstand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wiedergeben!