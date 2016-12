Rückruf: Berstgefahr – SodaStream ruft PEN-Sprudlerflaschen zurück

Rückruf der blauen, geschirrspülfesten Sprudelflasche von SodaStream mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 04/2020 („MHD 04/2020“)

Die SodaStream GmbH hat Kenntnis davon erlangt, dass eine begrenzte Anzahl an PEN-Sprudlerflaschen möglicherweise dem Karbonisierungsprozess („Sprudeln“) nicht ausreichend standhält und somit nicht gebrauchssicher ist. Betroffen sind nach Unternehmensangaben SodaStream-PEN-Sprudlerflaschen mit sichtbar bläulichem Farbton, die mit Ablaufdatum 04/2020 bedruckt sind

Betroffener Artikel

Betroffen sind ausschließlich PEN-Sprudlerflaschen, die an folgenden Merkmalen zu erkennen sind (siehe auch Foto unten):

- an ihrem bläulichen Farbton UND

- an der Aufschrift „Spülmaschinenfest“ sowie dem Symbol für Spülmaschinenfestigkeit UND

- an dem Ablaufdatum 04/2020 ( „Benutzen Sie die Flasche nicht nach 04/2020“)

Die betroffenen Flaschen wurden während des Jahres 2016 verkauft

Als Vorsichtsmaßnahme bittet SodaStream alle Verbraucher, bei denen eine der betroffenen Flaschen vorhanden ist, die Flasche ab sofort nicht mehr zu verwenden. Bitte geben Sie die Flaschen dort zurück, wo sie gekauft wurden, oder schicken Sie die Flaschen nach Kontaktaufnahme (siehe unten) direkt an die SodaStream GmbH. Der Kaufpreis der betroffenen Flaschen wird rückerstattet.

Betroffene PEN-Sprudlerflaschen können auch direkt bei der SodaStream GmbH zurückgeben werden. Bitte kontaktieren Sie dazu vorab den Verbraucherservice

Verbraucherservice:

Deutschland

E-Mail: PEN@sodastream.de

Kostenlose Service-Hotline: 0800 1 831066

(Mo.-Fr. 9-17 Uhr)



Österreich

E-Mail: PEN@sodastream.at

Kostenlose Service-Hotline: 0800 204041

(Mo.-Fr. 9-17 Uhr)

Schweiz

Kundenservice unter +41 (0)41 785 44 33

Rückruf in der Schweiz >

Produktabbildungen: SodaStream GmbH

Du weißt, wo dieses Produkt verkauft wurde? recall@cleankids.de



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information des Unternehmens zu dieser Meldung





Austausch: unitec hat Sicherheitshinweis zu Rauchwarnmelder EIM-202 veröffentlicht Die Inter-Union Technohandel GmbH (unitec) hat einen Sicherheitshinweis zum Rauchwarnmelder EIM-202 veröffentlicht. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde im Zuge einer..

Bitte beachten Sie, dass alle Meldungen den Kenntnisstand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wiedergeben!