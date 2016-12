Austausch: unitec hat Sicherheitshinweis zu Rauchwarnmelder EIM-202 veröffentlicht

Die Inter-Union Technohandel GmbH (unitec) hat einen Sicherheitshinweis zum Rauchwarnmelder EIM-202 veröffentlicht. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde im Zuge einer Überprüfung eines Rauchwarnmelders der Marke Unitec mit der Modell-Nummer EIM-202 festgestellt, dass die Lautstärke des Warnsignals bei manchen

der produzierten Melder nicht die Normanforderungen der EN 14604 erfüllt.

Betroffener Artikel

Produkt: Rauchwarnmelder

Marke: unitec

Modellnummer: EIM-202

Nach Unternehmensangaben ist jedoch die Zuverlässigkeit der Signalauslösung im Brandfall ist jederzeit gegeben! Betroffen sind ausschließlich Rauchwarnmelder mit der Modellnummer EIM-202. Die Modellnummer ist auf dem Etikett auf der Innenseite der Melder zu finden.

Die Inter-Union Technohandel GmbH (unitec) bietet aus diesem Grund einen rein vorsorglichen Austausch betroffener Geräte an.

Bitte wenden Sie sich dazu an das Service-Center des Unternehmens

Telefon: 06341 – 284 131 (Mo.- Do. 8:00 – 17:30, Fr. 8:00 – 16:30) oder Email an: servicecenter@mts-gruppe.com



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information des Unternehmens zu dieser Meldung





