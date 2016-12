3,2 Cent am Tag – Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Liebe CleanKids Leserinnen und Leser…

CleanKids ist dringend auf Eure Unterstützung angewiesen!

Leider sind in diesem Jahr wieder weniger freiwillige Onlineabos abgeschlossen worden. Daher hier nochmals der Aufruf und die Bitte an alle Leserinnen und Leser mal darüber nachzudenken, wie die ganzen Infos zu Euch kommen.

Seit nun fast 10 Jahren informiere ich kostenfrei ohne Paywall oder nervende Popups fast täglich über – zugegebenermaßen – meist Negatives. Aber, gerade diese negativ Meldungen haben vor allem für Endverbraucher – und dies seid ihr alle da draußen – auch Positives, denn die Information ist genau dort angekommen, wo sie hingehört und das geht sogar über unsere kostenlose APP.

Schneller und umfangreicher wird über Produktrückrufe und Verbraucherwarnungen in deutscher Sprache derzeit nicht informiert und dies an 365 Tagen im Jahr. Inzwischen auch über das Internetangebot www.produktwarnung.eu und www.lebensmittelwarnungen.eu

Im Bereich Produktrückrufe erhalten inzwischen über die App’s mehr als 50.000 Endverbraucher zeitnahe Warnungen auf Smartphone oder andere mobile Endgeräte und sind somit immer auf dem Laufenden! Zwischen 2500 und 5000 Besucher stöbern täglich auf CleanKids.

Was bringt’s? Wir erinnern an den Milch Rückruf vor 3 Monaten. Es wurden allein über die Facebookseite von produktwarnung.eu über 4,5 Millionen Endverbraucher über die Aktion informiert. Über 50.000 mal wurde der Artikel geteilt und mehr als 1.500.000 mal wurden die entsprechenden Rückrufseiten auf produktwarnung.eu und cleankids.de innerhalb der ersten 24 Stunden aufgerufen – Link >

Aber je mehr Zeit investiert wird, desto weniger finanzieller Spielraum bleibt – CleanKids verursacht seit Jahren Kosten und vor allem anderweitige Ausfälle, die leider (noch) nicht gedeckt werden können. Ich muss die viele Zeit, die inzwischen in CleanKids fließt, refinanzieren. Richtig, eigentlich muss ich es ja nicht machen, aber es hängt viel Herz und Überzeugung an dem Projekt und ich glaube noch immer, dass ein solches Angebot auch wichtig ist.

An dieser Stelle auch meinen herzlichen Dank an all jene, die bereits an freiwilliges Onlineabo abgeschlossen haben!

3,2 Cent am Tag…

Aufgrund unserer sehr angespannten Situation bitte ich daher alle Leserinnen und Leser nochmals darum, über ein freiwilliges CleanKids Online-Abo (es ergeben sich keinerlei Verpflichtungen daraus!) nachzudenken. Einen Haken gibt es natürlich auch: Du bekommst nicht mehr dafür als ohne Online-Abo

Wer Fragen dazu hat, gerne anrufen unter 07323-503628

Das “normale” Jahresabo zu 12,00 Euro – also im Monat ein Euro, macht am Tag etwa 3,2 Cent!

Ganz einfach gehts per PayPal, hier du kannst den Betrag deiner Wahl eingeben

oder an paypal@cleankids.de

Mein Onlineabo auswählen:

CleanKids Magazin – Freiwilliges Online Abo Monatsabo einmalig €1,00 EUR Jahresabo einmalig €12,00 EUR Foerderabo einmalig €24,00 EUR Foerderabo XL einmalig €50,00 EUR Foerderabo XXL einmalig €100,00 EUR



Onlineabo per Banküberweisung

Bitte genau diese Angaben verwenden Geldinstitut: Postbank Stuttgart

Empfänger: O.Barthel IBAN: DE75 6001 0070 0650 7067 01

BIC: PBNKDEFF Verwendungszweck: CleanKids-Onlineabo

Für Unternehmen

gibt es auch die Option einer Patenschaft mit Bannereinblendung und weiteren Optionen

Mehr Informationen >>

Abgeschlossene Abos 2016 – DANKE !

Dauergutschriften werden jeden Monat eingetragen ! (Stand 28.11.2016 – 11:42 Uhr) 2016 Monatsabo Jahresabo Förderabo Spende November 1 1 2 1 Oktober 2 2 2 2 September 1 1 1 1 August 2 4 – 2 Juli 1 2 – 2 Juni 4 4 2 1 Mai 1 4 – 4 April 1 3 – 1 März 3 5 1 4 Februar 2 6 – 4 Januar 2 3 1 3 2015 25 87 33 15 2014 2 14 4 2013 6 36 7



Gibts eine Gegenleistung?

Nein Du bekommst nicht mehr als alle Anderen unter www.cleankids.de !

Aber Es gibt keine Verpflichtungen, keine folge Lastschriften, keine Verlängerungen! Du bestimmst, ob Du einmal oder mehrmals Abonnieren möchtest!

Und schließlich ermöglichst Du mit deinem Abo Information für Alle

Rechnung gibts auf Wunsch auch

