Rückruf: Bempflinger ruft drei „Mein Fest“ Saucenprodukte via Penny zurück

Die Firma Bempflinger Lebensmittel GmbH ruft wegen einer teilweise fehlerhaften Zubereitungsempfehlung drei Saucenprodukte zurück, die über PENNY-Märkte verkauft wurden

Entgegen der auf der Verpackung angegebenen Zubereitung in der Mikrowelle, sind diese mit ihrer Verpackung aus Aluminiumverbundfolie jedoch nicht für die Zubereitung in einer Mikrowelle geeignet und dürfen deshalb in diesen Geräten nicht erwärmt werden.

Bempflinger warnt davor, dass bei der Zubereitung dieser Produkte in der Originalverpackung in einer Mikrowelle, das Risiko des Verbrennens der Verpackung, der Beschädigung des Gerätes oder eines Brandschadens besteht.

Betroffener Artikel

Mein Fest - Cognac Rahmsauce mit Rosa Beeren

MHD: 25.10.2017 Charge: L299609

MHD: 26.10.2017 Charge: L300609

Mein Fest - Champignon Steinpilz Rahmsauce

MHD: 26.10.2017 Charge: L300609

MHD: 27.10.2017 Charge: L301609

Mein Fest - Wild Sauce mit roten Johannisbeeren, Cranberrys und Heidelbeeren

MHD: 24.10.2017 Charge: L298609

MHD: 25.10.2017 Charge: L299609

"Die aufgeführten Produkte entsprechen als Lebensmittel vollständig unseren hohen Qualitätsanforderungen" so das Unternehmen in einer Mitteilung.

Die Zubereitung der genannten Produkte außerhalb der Originalverpackung - etwa in einem Topf - ist vollständig unbedenklich.

Das Unternehmen hat bereits reagiert und die betroffenen Artikel aus dem Verkauf nehmen lassen.

Verbraucher haben die Möglichkeit, die oben aufgeführten Produkte in den PENNY-Märkten, wo sie diese eingekauft haben, zurück zu geben. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet.

Verbraucherservice

Für Verbraucherfragen steht unser Unternehmen Montag – Freitag von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr und am Sonnabend in der Zeit von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr unter der Verbraucherhotline

+49 (0)7127 – 954 - 555 oder unter der Mailadresse verbraucherservice@bempflinger.de zur Verfügung

Produktabbildungen: Bempflinger Lebensmittel GmbH



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information des Unternehmens zu dieser Meldung





