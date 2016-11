Rückruf: Fund von Metallbruchstück – Billa ruft Panettone Classico zurück

Da viele Verbraucher die in Grenznähe leben, auch dort einkaufen bitten wir um Beachtung dieser Meldung

Die REWE International AG ruft das Produkt BILLA PANETTONE CLASSICO 500G des Herstellers IL VECCHIO FORNO S.R.L. UNIPERSONAL mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13.07.2017 und der Chargennummer: L 16287 17:40 zurück.

Grund: Ein Verbraucher hat in einer Packung der genannten Charge ein Metallbruchstück gefunden!

Betroffener Artikel

Produkt: BILLA PANETTONE CLASSICO

Gewicht: 500g

Mindesthaltbarkeitsdatum: 13.07.2017

Chargennummer: L 16287 17:40

Hersteller: IL VECCHIO FORNO S.R.L. UNIPERSONAL

Als vorbeugende Maßnahme wurde das Produkt sofort aus dem Verkauf genommen.

Kunden die das Produkt bereits erworben haben, können dieses ab sofort auch ohne Kassenbon retournieren.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das BILLA Kundenservice unter Tel-Nr. 0800 828 700 (aus Österreich) oder per Mail an kundenservice@billa.at

Produktabbildung: Billa AG



