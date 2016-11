Getestet und Empfohlen: Swagbucks-Bonus für Eltern

Eine Empfehlung für Mütter und Väter, die ihre Zeit zu Hause lohnend nutzen und gleichzeitig kurzweilig gestalten wollen. Mit Swagbucks.com, dem mit über 20 Mio. Mitgliedern weltweit größten Online-Bonusprogramm, nutzen bereits viele Eltern ihre Elternzeit, um mit Spaß und Unterhaltung, nebenbei etwas zu verdienen.

Es ist sehr einfach seinen Bonus zu erhalten und Punkte, sogenannte SB, zu verdienen. Nach einer kurzen und kostenlosen Anmeldung per E-Mail nehmen unsere Mitglieder an bezahlten Umfragen teil, erhalten Cashback für ihren Online-Einkauf, suchen im Netz, spielen Spiele oder werden für das Anschauen von Videos belohnt. Diese SB's können dann in Geld oder Gutscheine von Top-Online Händlern wie zum Beispiel Amazon.de, Douglas, Otto oder mytoys sowie vielen weiteren eingelöst werden.

Was macht Swagbucks gerade für Eltern so interessant?

Bereits mit einer Umfrage, fünf angeschauten Videos oder seiner Internetsuche, dass heißt jeden Tag 15 Minuten täglich, sammelt man jeden Tag seine SB und kann so in kurzer Zeit einen tollen Nebenverdienst entwickeln. Auf diese Art und Weise kann man sich einfach mal was gönnen, sich für anstrengende Elterntage belohnen, seinen Kids ein Geschenk kaufen oder auf den nächsten Familienurlaub sparen. Eine Viertelstunde also, in der man sich ablenken kann oder auch den Mittagsschlaf des Kindes ganz entspannt überbrückt.

Die täglichen und immer wiederkehrenden Einkäufe lassen zusätzlich über 1000 Cashback-Partnershops von Swagbucks bequem von zu Hause aus organisieren. Viele Eltern unter den Swagbucks Mitgliedern holen sich ihr Geld über den regelmäßigen Einkauf von Lebensmitteln unter anderem bei spezialisierten und Bio-zertifizierten Online-Händlern oder über den Kauf der nächsten Windelpackungen sowie Möbeln für Kinderzimmereinrichtungen oder Spielzeug bei den beliebtesten und bekannten Online-Händlern zurück.

Da häufig die Kinder den Tagesrhythmus vorgeben, bestimmen die Swagbucks-User selbst, ganz flexibel, wann sie Swagbucks nutzen und ob entspannt zu Hause oder bei unterwegs, wenn man zum Beispiel die eine oder andere Wartezeit sinnvoll mit einer kurzen Umfrage überbrückt. Und wenn es einmal gar nicht klappt, kein Problem, das Guthaben ist hinterlegt und steigt, wenn Sie wieder Zeit haben und diese lohnend nutzen wollen – übrigens mit Dingen, die sie sowieso jeden Tag erledigen.

Swagbucks bietet 6 interessante Möglichkeiten nebenbei zu verdienen:

1.) Antworten: Hier werden die User für die Teilnahem an Umfragen bezahlt. Swagbucks Umfragen ist die Möglichkeit das meiste Geld online zu verdienen. Hier kann jeder mitmachen. Voraussetzung ist, die Umfragen ehrlich zu beantworten. Swagbucks zahlt bereits für die Beantwortung der Profilfragen. Die Profilfragen helfen die größtmögliche Anzahl an passenden bezahlten Umfragen anzubieten. Als zertifiziertes Mitglied folgt Swagbucks auch internationalen Marktforschungsstandards nach ESOMAR, MRA und CASRO.

2.) Suchen: Der einfachste Weg, um mit Swagbucks zu beginnen, ist unsere Suchmaschine zu nutzen. Jeder sucht mehrmals am Tag im Internet. Bei Swagbucks wird man dafür belohnt. Man bekommt nicht so viel bezahlt, wie für Umfragen, aber die Punkte nimmt man so einfach mit.

3.) Shoppen: In unserer Shopping-Rubik erhalten unsere Mitglieder starke Cashback-Rabatte bei über 1000 Online-Händlern und Top-Marken aus allen Bereichen. Wenn man mit den anderen Möglichkeiten genügend SB für einen Gutschein gesammelt hat, kann seinen Verdienst wunderbar mit Swagbucks-Shopping zusätzlich vergrößern.

4.) Anschauen: Schauen sie sich interessante und kurzweilige Videos in unserem Video-Channel an und verdienen sie SB. Egal, ob sie sich lieber die neuesten Nachrichten zu ihren Lieblingsstars, Kinotrailer, lustige Spassvideos oder ein paar Kochrezepten anschauen wollen. Die Auswahl ist groß. Im Grunde geht es nicht einfacher und mit mehr Spaß.

5.) Entdecken: Wenn User lieber oder zusätzlich ein Produkt oder Angebot testen wollen, um SB zu verdienen, dann ist Swagbucks Entdecken das Richtige. Außerdem finden die User dort auch tolle Sonderangebote bei denen sie zusätzlich Geld sparen.

6.) Promotions und Freunde einladen: Unabhängig von den genannten Verdienstmöglichkeiten sind die unterhaltsamen Swagbucks-Promotions bei unseren Mitgliedern sehr beliebt, da sie weitere kostenlose Punkte ermöglichen. Die Promotions finden direkt auf der Webseite, bei Facebook oder auf Twitter statt. In kleinen Teamspielen haben die User gemeinsam eine gute Zeit und verdienen sich einfach was dazu. Ein weiterer Hinweis: Eltern, die mit Swagbucks Spaß haben und dabei Geld verdienen, laden ihre Freunde oder Bekannte ein sich anzumelden. Swagbucks zahlt Mitgliedern für jeden neuregistrierten Freund 10% auf dessen Verdienste.

Mit Swagbucks zum kostenlosen Nebenverdienst

Die Swagbucks GmbH mit Sitz in Berlin ist 2016 in Deutschland gestartet. Seitdem nutzen sehr viele unserer Mitglieder Swagbucks jeden Tag. Sie schätzen die zahlreichen Möglichkeiten kostenlos nebenbei Geld zu verdienen, dabei sehr flexibel zu sein und haben Spass bei den regelmäßig stattfindenden Swagbucks-Promotions, den Swagcodes oder Facebook-Aktionen, mit denen man jeden Tag SB sammelt.

Bei der Auszahlung beschränkt sich Swagbucks auf Gutscheine der beliebtesten und bekanntesten Online-Händler oder Paypal. Mit einer Minimal-Auszahlungsgrenze von 5 € kommt man sehr schnell in den Genuss seines Gutscheines oder des Geldes. Es gibt aber keine Beschränkungen wieviel die User verdienen dürfen oder wie oft man im Monat seine Punkte einlöst.

Swagbucks Anmeldung – kostenlos, einfach und sicher

Die Anmeldung bei www.swagbucks.de ist komplett kostenlos und für jeden ab 13 Jahren nutzbar.

Voraussetzung, um sich zu registrieren ist eine gültige E-Mailadresse und ein Passwort um seine Gewinne zu sichern. Insgesamt dauert die Registrierung 30 Sekunden oder weniger und man kann sofort loslegen zu verdienen. Aber nicht vergessen, auf die E-Mail-Bestätigung in ihrem Posteingang zu klicken.

Bei Fragen rund um Swagbucks wird man aktiv von der Community auf Facebook unterstützt. Über den Hilfebereich der Webseite oder aber auch den Kundenservice von Swagbucks ist man sehr gut aufgehoben.

