Rückruf: Vorsichtsmaßnahme – IKEA ruft ELVARLI Pfosten zurück

Da viele Verbraucher die in Grenznähe leben, auch dort einkaufen bitten wir um Beachtung dieser Meldung

IKEA bittet Kunden, die einen ELVARLI Pfosten gekauft haben, diesen abzumontieren und gegen Rückerstattung des Kaufpreises zu IKEA zurückzubringen. Der Pfosten ist Teil des offenen ELVARLI Aufbewahrungssystems.

Grund für den Rückruf ist eine nicht korrekt angebrachte Einsteckmutter, die es schwer bis unmöglich macht, genug Spannung aufzubauen, um den Pfosten zwischen Boden und Decke zu fixieren. Das birgt das Risiko, dass das Regalsystem sich löst und umfällt.

Betroffener Artikel

Produkt: ELVARLI Pfosten

Der Pfosten wird in Österreich, Italien, den Niederlanden, Frankreich, Norwegen, Belgien, Spanien, Portugal, Dänemark, der Schweiz, Tschechien, Schweden, Rumänien, der Türkei, Litauen, der Slowakei, auf den spanischen Inseln, in Griechenland und Bulgarien zurückgerufen. Auf allen anderen Märkten gibt es keine Produkte des betroffenen Lieferanten. Insgesamt wurden rund 3.900 ELVARLI Pfosten verkauft, bevor der Fehler entdeckt wurde – 210 davon in Österreich.

Zwar hat IKEA weder Kundenbeschwerden noch Berichte über Zwischenfälle erhalten und betrachtet das Risiko insgesamt als niedrig. Sollte aber dennoch etwas passieren, könnten die Folgen schwerwiegend sein. Deshalb ruft IKEA den Pfosten als Vorsichtsmaßnahme zurück.

Der ELVARLI Pfosten kann in jedem IKEA Einrichtungshaus bei der Warenrückgabe zurückgegeben werden. Die Kunden erhalten den vollen Verkaufspreis zurück, ein Einkaufsbeleg ist nicht erforderlich.

Detaillierte Informationen gibt es auf IKEA.at oder unter der Telefonnummer 0800/081 061. IKEA entschuldigt sich für alle Unannehmlichkeiten, die dadurch entstehen könnten.

Produktabbildungen: IKEA Austria



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information des Unternehmens zu dieser Meldung





Rückruf: Salmonellen – Aldi-Nord ruft gemahlene Haselnusskerne zurück Die Handelskette Aldi-Nord ruft gemahlene Haselnusskerne zurück. Als Grund für den Rückruf wird eine mikrobielle Belastung mit Salmonellen angegeben Aldi-Nord informiert über..

Bitte beachten Sie, dass alle Meldungen den Kenntnisstand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wiedergeben!