Sicherheitsrisiko und Umrüstungsmaßnahme – Ligne Roset warnt vor Wandleuchte LA PLIC

Sicherheitsrisiko und Umrüstmaßnahme: Ligne Roset warnt vor der weiteren Inbetriebnahme der Wandleuchten LA PLIC und veranlasst Umrüstung über die Ligne Roset Geschäfte und Handelspartner.

Die Roset Möbel GmbH (79194 Gundelfingen) warnt aufgrund eines Sicherheitsrisikos vor der Benutzung der Wandleuchten LA PLIC, welche bis zum 05.10.2016 ausgeliefert wurden.

Entgegen der vorgeschriebenen doppelten Isolierung für Leuchten der Klasse II verfügt die Fassung der bisher gelieferten Leuchten LA PLIC trotz Konformitätserklärung des Zulieferers nur über eine einfache Isolierung. Im Falle eines Defektes – z. B. der Trennung eines Kabels von der Anschlussklemme der Fassung oder Beschädigung der Isolierungshülle eines Kabels innerhalb des Metallgehäuses der Fassung – kann dieses Metallgehäuse unter Strom gesetzt werden. Trotz eingebauter Sicherung kann daher ein Stromschlag nicht komplett ausgeschlossen werden, wenn die Leuchte an den Stromkreis angeschlossen und eingeschaltet ist.

Betroffener Artikel

Artikel: Wandleuchte LA PLIC

Anzahl: Satz von 3 Wandleuchten

Artikelnummer Ligne Roset: 10071825

Auslieferung bis zum 05.10.2016

Einführer: Roset Möbel GmbH, 79194 Gundelfingen, Deutschland

Hersteller: Roset S.A., 01407 Briord, Frankreich

Ursprungsland des Zulieferers: Schweiz

Kunden, welche die Wandleuchten LA PLIC erworben haben und noch nicht direkt informiert werden konnten, werden gebeten, diese sofort vom Stromnetz zu trennen und sich mit ihrem Ligne Roset Handelspartner in Verbindung zu setzen, um ihre Leuchten mit einer neuen konformen Fassung inklusive Kabel, Schalter und Stecker kostenfrei umrüsten zu lassen.

Kundenservice

Für weitere Informationen und bei Fragen können sich Kunden auch an die kostenpflichtige Rufnummer 0761/592090 (Mo-Fr von 08:15 bis 17:00 Uhr; Kosten gem. Telefonvertrag) oder per E-Mail an epost@ligne-roset.de wenden.

„Die Roset Möbel GmbH nimmt Produktsicherheit sehr ernst. Sie versichert, dass keine Berichte über verletzte Personen bekannt sind.“



