Rückruf: Samsung warnt erneut: Alle „Galaxy Note7“ ausschalten und nicht mehr benutzen

Nachdem sich Meldungen zu explodierenden bzw. brennenden Galaxy Note7 Geräten häufen, hat der südkoreanische Konzern Samsung inzwischen eine Warnung vor der Nutzung bereits ausgetauschter Geräte des Typs „Galaxy Note7“ ausgesprochen und den weiteren Austausch gestoppt

Ein Rückruf der Geräte stehe bevor, das weitere Vorgehen wird alsbald kommuniziert, so Samsung

Betroffener Artikel

Produkt: Smartphone

Typ / Modell: Galaxy Note 7 / auch bereits ausgetausche Geräte

Hersteller: Samsung

Da die Vorfälle teilweise Geräte betreffen, die nicht am Ladegerät angeschlossen waren, ist höchste Vorsicht geboten! Gerät sollte so gelagert werden, dass im Falle einer Überhitzung keine Brandgefahr besteht! Hierzu eignet sich etwa ein Kochtopf oder ein ähnliches Behältnis aus Metall und aufgrund möglicher Rauchentwicklung nicht in Wohnräumen lagern!

Samsung warnt!

"Unsere Kunden bitten wir nun, sowohl alte Galaxy Note7 wie auch neue, bereits ausgetauschte Geräte auszuschalten und nicht weiter zu nutzen. In Kürze werden wir Informationen zum Rücknahmeprozess bereitstellen", so Samsung in einer aktuellen Mitteilung. Auch Mobilfunkanbieter und andere Handelspartner werden weltweit aufgefordert, den Verkauf und weiteren Austausch des Galaxy Note7 einzustellen

Weitere Informationen folgen....

