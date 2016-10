Rückruf: Chrom VI – HSM ruft Baby Lauflernschuhe mit Hundemotiv zurück

Die HSM Schuhmarketing informiert über den Rückruf von Baby Lauflernschuhen mit Hundemotiv in den Farben beige/blau. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde in einem Paar der Baby Lauflernschuhe eine erhöhte Chrom VI Konzentration festgestellt

HSM informiert Die Babyschuhe wurden Anfang 2014 hergestellt. Da das Thema Chrom III / Chrom VI ein immer wieder auftretendes Problem darstellt, haben wir uns als verantwortungsvolles und nachhaltig denkendes Unternehmen im Jahr 2015 dazu entschieden, auf die übliche Chromgerbung vollkommen zu verzichten. Alle unsere Ledergerbungen haben wir daher auf ein synthetisches Gerbverfahren umgestellt, so dass wir eine Belastung unserer Produkte mit Chrom VI von vornherein ausschließen können

Betroffener Artikel

Artikel: Baby Lauflernschuhe

Größe: 18/19

EDM-Nr.: 2586882009

EAN: 4039653435767

Artikel: Baby Lauflernschuhe

Größe: 20/21

EDM-Nr.: 2586885008

EAN: 4039653435804

Artikel: Baby Lauflernschuhe

Größe: 22/23

EDM-Nr.: 2586888007

EAN: 4039653435842

Verkaufspreis: 12,99 Euro

Importeur: HSM Schuhmarketing

Die betroffenen Babyschuhe wurden im Zeitraum von August 2014 bis August 2016 über einige Filialen von Edeka, Marktkauf und Herkules verkauft.

Endverbraucher können die Babyschuhe gegen Kaufpreiserstattung selbstverständlich zurückgeben.

Bitte wenden sie sich zu Fragen der Rückgabe an die HSM Schuhmarketing GmbH unter 02324-9029016 oder per Email an info@hsm-shoes.com

