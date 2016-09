Rückruf: Erhöhte Chrom VI Werte in Ledergürtel

Das europäische Schnellwarnsystem RAPEX informiert über Chrom VI Belastung in breunen Ledergürteln. Leider wird weder ein Hersteller, noch der Vertriebsweg der betroffenen Gürtel genannt. Verbraucher sind damit auf den Vergleich mit der Produktabbildung angewiesen.

Chrom VI

Gemessen an der Häufigkeit des Auftretens von Sensibilisierungen zählt Chrom (VI) zu den wichtigsten Allergenen. Seine Allergie auslösende Wirkung bei Kontakt mit der Haut ist seit langem bekannt. Für die Betroffenen hilft dann nur, jeden Kontakt mit dem Allergie auslösenden Stoff zu vermeiden. Allerdings ist dies ist nicht immer möglich, da Verbraucher Chrom (VI)-Rückstände nicht erkennen können. Chrom (VI) ist in vielen Gegenständen des täglichen Bedarfs enthalten: in Farbmitteln für Textilien, Farben und Lacken, Holzschutzmitteln und Lederwaren. Letztere stellen eine der wesentlichen Ursachen für die Sensibilisierung gegenüber Chrom (VI) und der Erkrankung an allergischen Hautekzemen dar. Verbraucher können vor allem durch das Tragen von Lederbändern für Armbanduhren, das Barfußtragen von Lederschuhen oder über Lederhandschuhe mit Chrom (VI) in Kontakt kommen

Wir empfehlen die betroffenen Gürtel nicht weiters zu verwenden und im Handel zu reklamieren

Die Generaldirektion Gesundheit und Verbraucherschutz der Europäischen Kommission veröffentlicht Informationen zu folgendem Produkt

RAPEX - Wochenreport 39 vom 30.09.2016

Rapex Wochenmeldung: 39 / 2016 Rapex Nummer: A12/1192/16 meldender Mitgliedsstaat: Deutschland Kategorie: Bekleidung, Textilien und Modeartikel Produkt: Gürtel (beschichtetes Leder) Marke: Unbekannt Name: Unbekannt Artikelnummer: 41-04-01 16 NA02 Lot- oder Chargennummer: unbekannt Barcode / EAN / GTIN: 2020201860034 Beschreibung: Brauner Ledergürtel mit Metallverschluss , 95 cm, Breite: 3,3 cm Herkunftsland: China Produktrisiko: Die Menge an Chrom (VI) in der Leder gefunden ist zu hoch (Messwert 10,6 mg / kg). Chrom (VI) ist sensibilisierend und kann allergische Reaktionen auslösen Weiteres: Das Produkt entspricht nicht der REACH-Verordnung Maßnahmen: Verbot der Vermarktung des Produkts und Begleitmaßnahmen , Rückruf des Produkts vom Endverbraucher

Bild(er): RAPEX - © Europäische Gemeinschaften, 1995- 2016

