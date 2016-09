Verbraucherschützer warnen vor Liquidado: Rechnung statt Schnäppchen

„Elektronik, Kleidung, Lebensmittel, Haushaltswaren, Restposten – unglaublich günstig“, so wird auf der Internetseite www.liquidado.de mit Schnäppchen um Kunden geworben. Das klingt verlockend, ist aber eine Kostenfalle, warnt die Verbraucherzentrale Hamburg.





Verbraucher, die auf der im Stil eines Kleinanzeigen-Portals gestalteten Website Produkte aus Insolvenzen oder Geschäftsauflösungen kaufen möchten, haben zunächst keinen Zugriff auf die Kontaktdaten des Verkäufers, sondern sollen erst einen Premium-Testzugang für 24 Stunden zum Preis von 99 Cent kaufen. Wird dieses Testpaket nicht innerhalb der 24-stündigen Laufzeit gekündigt, erhalten die Betroffenen nach einer Woche eine Rechnung über 199,99 Euro.



„Auf liquidado.de werden Verbraucher unversehens in eine Abofalle gelockt“, meint Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale Hamburg. „Die Betreiber des Portals mit Sitz in Polen verlangen nicht nur 99 Cent für den Testzugang, sondern zusätzlich eine sogenannte Aktivierungsgebühr in Höhe von 199 Euro für ein weiteres Jahr.“ Sie rät Schnäppchenjägern, die in die Kostenfalle getappt sind, den Vertrag per Einschreiben zu widerrufen und erklärt: „Da die Informationen zum Widerrufsrecht auf der Internetseite derzeit nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechen, ist der Widerruf noch bis zu ein Jahr und 14 Tage nach Vertragsschluss möglich.“



Die Verbraucherzentrale Hamburg berät bei Abofallen und Problemen mit Betreibern von Online-Portalen – persönlich ohne Voranmeldung am Dienstag, 10 – 14 Uhr und am Donnerstag, 10 – 16 Uhr sowie nach Terminvereinbarung unter Telefon (040) 24832-107 oder telefonisch unter 0900 1 775 441 (1,80 €/Min. aus dem dt. Festnetz, mobil mehr).

Quelle: Verbraucherzentrale Hamburg

Internet: www.vzhh.de

Bild: Pixabay - Lizenz: Public Domain CC0





